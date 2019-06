Chàng designer "Người ấy là ai?" đăng ảnh ở bên mẹ con cô giáo mầm non sau chương trình, đây là điều dân mạng chú ý nhất

Sau khi Người ấy là ai? kết thúc, Chí Tín - chàng designer được nữ chính Linh Nga lựa chọn đã đăng lên facebook cá nhân hình ảnh anh chụp cùng mẹ con Linh Nga - bé Rồng kèm dòng status: "Safe flight and see you soon" (Bay an toàn, hẹn gặp lại em!).

Chí Tín đăng ảnh cùng mẹ con Linh Nga - bé Rồng sau khi rời "Người ấy là ai?".

Ngay lập tức những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý lớn của dân mạng, đặc biệt là cộng đồng fan Người ấy là ai?. Xem những bức ảnh, cư dân mạng còn đặc biệt chú ý đến ánh mắt nồng nàn mà Chí Tín dành cho Linh Nga. Nhiều khán giả bình luận: "Anh nhìn chị say đắm quá!"; "Ôi mê nhất ánh mắt của anh này, chan chứa tình cảm luôn!"...

Dân mạng đặc biệt chú ý đến ánh mắt Chí Tín dành cho Linh Nga.

Bên cạnh đó, nhiều fan cũng thích thú khi thấy Linh Nga để lại bình luận bên dưới những bức ảnh này. Trên trang cá nhân của Linh Nga, cô cũng đăng ảnh bé Rồng trên chuyến bay về Hà Nội sau khi tham gia Người ấy là ai?, đáp lại, Chí Tín cũng vào comment rất nhiệt tình.

Linh Nga bình luận về ảnh của Chí Tín.

Linh Nga sau đó cũng đăng ảnh bé Rồng trên chuyến bay về Hà Nội.

Chí Tín cũng đáp lại bằng bình luận trên trang cá nhân của Linh Nga.

Trả lời trong cuộc phỏng vấn với Afamily, Linh Nga cho biết sau khi Người ấy là ai? kết thúc, cô ở lại Sài Gòn một vài hôm mới về Hà Nội. Trong thời gian đó, cô và bé Rồng vẫn thường xuyên gặp gỡ Chí Tín. Anh rất nhiệt tình dẫn hai mẹ con đi chơi Sài Gòn. Cô giáo mầm non thừa nhận mình và Chí Tín có rất nhiều điểm chung, cũng như nói chuyện khá hợp nhau. Mặc dù chưa xác nhận rõ ràng mối quan hệ, nhưng hiện tại Linh Nga - Chí Tín vẫn thường xuyên liên lạc với nhau dù ở hai đầu cầu Nam - Bắc.

Chí Tín cũng chia sẻ rằng mình đang tìm hiểu Linh Nga. Anh không ngại yêu người hơn tuổi, và bé Rồng cũng rất quý anh. Chàng designer còn kể rằng Rồng vẫn thi thoảng gọi điện facetime cho anh. "Có thêm bé Rồng khiến mình cảm thấy Linh Nga thú vị hơn vì 2 mẹ con cực kì dễ thương và nhí nhảnh!" - Chí Tín nhận xét về mẹ con cô giáo mầm non khiến fan Người ấy là ai? được dịp nức lòng và liên tục chúc phúc cho cặp đôi sớm "về chung một nhà".