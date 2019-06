Mai Phương Thúy - Bảo Thy: Bằng tuổi, khác nhau một trời một vực nhưng đều "thông minh đáng sợ" gây sốt "Người ấy là ai?"

Tập 7 Người ấy là ai? lên sóng tối 31/5 đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả không chỉ bởi những màn lộ diện gây sốc, mà còn bởi sự góp mặt của dàn cố vấn "siêu mặn" mà nổi bật trong đó phải kể đến 2 người đẹp cùng sinh năm 1988: Mai Phương Thúy - Bảo Thy. Sự xuất hiện của cặp đôi này và những màu sắc mà họ đem đến cho chương trình thực sự chiếm spotlight tập 7, đến mức sắc sảo như Nữ hoàng LGBT Hương Giang cũng phải tạm lui bước để nhường sân khấu cho 2 người đẹp đàn chị.

Mai Phương Thúy: Lơ ngơ một cách có chủ đích?

Mai Phương Thúy đang khiến fan "Người ấy là ai?" phát cuồng!

Ban đầu, khi những đoạn clip ghi lại cảnh Mai Phương Thúy ngồi ghế cố vấn Người ấy là ai? được lan truyền trên mạng xã hội, người ta nghĩ rằng sự xuất hiện của Thúy tại vị trí ngoài cùng, bên cạnh MC Trấn Thành tựa một lời "sấm truyền" báo trước rằng vai trò của nàng Hậu ở chương trình này sẽ là một kẻ "lạc bầy", hoặc là "nhạt có phong cách" như Erik, "ngơ dễ thương" như Hiền Hồ, hay là đóng vai trò gây cười bất chấp bị chặt chém hội đồng như Mạc Văn Khoa trong các số trước đây.

Nhưng không, Thúy không thuộc về bất kỳ "style" nào trong số đó. Ở nửa đầu chương trình, người ta được chứng kiến một Mai Phương Thúy "lơ ngơ", "thiếu ngủ" nhưng lại rất duyên dáng, và tới nửa sau, thì người ta hoàn toàn bất ngờ vì những gì mà Thúy thể hiện. Sự xuất sắc của Thúy trong nửa cuối chương trình khiến khán giả chỉ muốn mời Anh Tú đến để nói một câu thương hiệu: "Không dễ gì mà có cái đầu này!".

Chính vì sự đối lập trong cách thể hiện đó, mà người ta suy ra rằng Thúy vốn chẳng lơ ngơ như khán giả vẫn tưởng, hoặc giả sự lơ ngơ của Thúy là có chủ đích!

Trước tiên phải khẳng định rằng không dễ gì để "nhạt một cách duyên dáng" như Thúy đã làm rất tốt ở nửa đầu chương trình. Đứng trước các ứng viên nam, thay vì phân tích một cách kỹ càng đến mức nguy hiểm như Hương Giang, Thúy chọn việc trở thành một cố vấn ba phải, thậm chí chẳng cả hiểu rõ luật chơi.

Thế nhưng người ta không trách Thúy được khi cô luôn đưa ra được những lý do "cấm cãi" cho quyết định của mình. Trong khi mọi người phải rất cân nhắc đắn đo mỗi khi giơ một tấm bảng nào đó, thì Thúy lại... chọn bừa, vì "suy nghĩ nhiều quá đôi khi chẳng bằng may rủi". Hoặc có khi, lý do mà nàng Hậu đưa ra đơn giản là vì "chưa có đủ dữ liệu phân tích, khi không chắc chắn thì chọn gì chả được!".

Mai Phương Thúy lơ ngơ một cách dễ thương vừa đủ để không bị lố, để không gây khó chịu cho người xem. Cái lơ ngơ của Thúy vì thế, dù là thật hay diễn thì đều có thể chấp nhận và không ai trách Thúy được.

Thế nhưng thật sự Thúy có lơ ngơ không? Điều đó phải chờ đến phần quan trọng nhất trong chương trình, đấy là khi các cố vấn cùng ngồi lại để khuyên nữ chính nên chọn ai. Đến lúc này người ta mới vỡ òa ra là hóa ra ở phần đầu, Thúy lơ ngơ có chủ đích cả! Thúy đâu phải không hiểu luật chơi, đâu phải chẳng biết nhìn người chỉ đến làm cố vấn cho vui?

Hãy nhìn cách Thúy phân tích 3 chàng trai ở vòng cuối để đưa ra lời khuyên xác đáng nhất dành cho Linh Nga. Trong khi các cố vấn khác không nghiêng nhiều lắm về chàng designer Chí Tín vì cho rằng anh ta là con người chỉ biết đến công việc, thì Mai Phương Thúy là người bảo vệ mạnh mẽ nhất cho chàng trai này và cho rằng Linh Nga hợp với Chí Tín nhất.

"Tình yêu không phải cái mình nhìn vào hợp thì sẽ là hợp, vì có rất nhiều người em nghĩ là hợp với mình nhưng rồi lại không hợp" - Mai Phương Thúy bày tỏ suy nghĩ của mình. Theo nhận định của Thúy, Linh Nga là người thích cho đi, san sẻ sự quan tâm của mình với người khác, bằng chứng là cô yêu trẻ con và sẵn sàng nhận nuôi một bé gái dù mình còn chưa có bạn trai. Trong khi đó, Chí Tín lại có vẻ gì đó rất "thảm" của một người đàn ông đã độc thân 6 năm chẳng có ai ở cạnh chăm sóc, bầu bạn. Nhận xét về Linh Nga - Chí Tín, nàng Hậu chốt lại: "Một người thì rất cần sự quan tâm, một người thì có quá nhiều để cho!".

Trong khi đó, với chàng trai màu tím Cường Thái, trong khi Hương Giang - Huy Khánh bị sự ngọt ngào của anh chàng này che mắt, thì Thúy, rất tinh ý khi nhận ra ánh mắt của Cường Thái dành cho Linh Nga không phải sự say mê hay quan tâm, yêu đương nam nữ, nó chỉ giống ánh mắt của một người lướt qua một cô gái đẹp, ừ thì thấy đẹp, nhưng không cảm xúc!

Còn với chàng trai thứ 3, Duy Hùng, Mai Phương Thúy nhận định rằng với mẫu đàn ông thế này, rất có thể khi có chuyện, người ta sẽ sẵn sàng đặt người phụ nữ sang một bên để thực hiện mục tiêu của họ, nên tất nhiên cô sẽ không ủng hộ Linh Nga đến với Duy Hùng.

Kết quả, tất cả đều đúng như Mai Phương Thúy phân tích khi các chàng trai lộ diện. Cường Thái là chàng trai màu tím, Duy Hùng độc thân nhưng lại không hề có tình cảm với Linh Nga. Linh Nga quyết định chọn Chí Tín theo tiếng gọi con tim và may mắn, anh chàng này lộ diện "màu xanh" khiến Mai Phương Thúy sung sướng hét lên: "Đây là ngày hạnh phúc nhất đời em!".

Và nếu khán giả để ý kỹ hơn, thì ở đoạn kết chương trình, khi tất cả cùng bước lên sân khấu, chính Mai Phương Thúy cũng là người gợi ý cho Chí Tín hãy bế bé Rồng - con gái nuôi của Linh Nga lên để chụp ảnh. Nhờ khoảnh khắc đẹp ấy, cặp đôi đã hoàn toàn đốn tim cộng đồng mạng. Nhiều người còn nhận xét họ giống một gia đình thực thụ.

Bảo Thy: Điềm tĩnh và chuẩn xác đến ngạc nhiên!

Khác với Mai Phương Thúy chọn cách "xây dựng hình tượng" thay đổi đột ngột từ lơ ngơ sang sáng suốt bất ngờ, thì ở Người ấy là ai?, suốt từ đầu đến cuối, Bảo Thy lại xuất hiện với dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, điềm tĩnh, không ồn ào, nói không nhiều nhưng phân tích câu nào là "chuẩn" câu đó.

Xem Người ấy là ai?, khán giả chỉ muốn thốt lên rằng nàng Công chúa bong bóng ngày nào thực sự đã trưởng thành!

Bảo Thy gây ấn tượng mạnh bởi sự điềm tĩnh, thông minh và sắc bén tại "Người ấy là ai?".

Sự ngạc nhiên đầu tiên mà Bảo Thy tạo ra ở Người ấy là ai? chính là việc cô đi "ngược dòng dư luận", giơ biển màu đỏ cho chàng trai Anh Tài, người mà phần lớn trường quay đoán rằng màu tím, thậm chí cả Nữ hoàng LGBT Hương Giang cũng cương quyết nhận đây là "thần dân". Lý lẽ mà Bảo Thy đưa ra, đơn giản là có những người nhìn vậy không phải vậy, có những anh chàng bảnh bao chải chuốt đến bóng lộn nhưng hóa ra lại có vợ rồi.

Kết quả, Anh Tài lộ diện cùng vợ trên sân khấu khiến tất cả các cố vấn đều phải nhìn nàng "Công chúa bong bóng" bằng cái nhìn nể phục.

Trong những số gần đây, người ta nói rằng "đôi mắt cầu vồng" của Hương Giang đã không còn hiệu nghiệm nữa, có lẽ vì thế nên Nữ hoàng LGBT mới kiên quyết bảo vệ chàng trai Cường Thái, trong khi Bảo Thy lại nhận định cô luôn nghĩ Cường Thái màu tím ngay từ đầu chương trình và vẫn chắc chắn với điều đó cho đến vòng cuối cùng.

Không chỉ có những nhận định sắc bén, trong phần đặt câu hỏi cho các ứng viên, Bảo Thy cũng thể hiện sự nhạy bén, "nảy số" cực nhanh với nhiều câu hỏi đúng trọng tâm, giúp ích cho việc phân tích các chàng trai.

Chính Bảo Thy là người đã hỏi câu quyết định đối với chàng trai số 5 Duy Hùng, rằng "mục tiêu" của anh ta ở ngoài đời có phải Linh Nga hay không. Sau đó, Duy Hùng gây ngỡ ngàng cho cả trường quay khi từ chối trả lời câu hỏi này. Đó cũng là lý do anh chàng này gần như hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi để sân khấu cuối cùng chỉ còn là cuộc cạnh tranh của Cường Thái và Chí Tín.

Trong phần hội ý, bên cạnh Mai Phương Thúy, Bảo Thy cũng là người khuyên cô gái hãy chọn Chí Tín, mặc dù cô còn đôi chút băn khoăn về hashtag "màn đêm" của chàng trai này. Nữ ca sĩ bày tỏ rằng mình đã rất muốn hỏi Chí Tín một câu nhưng không kịp, đó là: "Nếu như người yêu của bạn không thích màn đêm mà muốn bạn hy sinh màn đêm của bạn, gạt bỏ nó sang một bên cho người ta thì có được không?" khiến MC Trấn Thành phải gật gù nhận định rằng: "Hay quá!".

Nói về Bảo Thy, Mai Phương Thúy từng ngậm ngùi rằng không hiểu tại sao cả hai bằng tuổi nhưng Bảo Thy thì quá phụ nữ, trưởng thành, chín chắn trong khi bản thân Thúy lại chẳng bằng một góc.

Tất nhiên, sau khi xem trọn vẹn chương trình thì khán giả phải đưa ra nhận xét công bằng rằng, Thúy chỉ đang khiêm tốn mà thôi, thực ra cả Thúy và Thy đều quá xuất sắc trong tập này, có chăng chỉ là khác cách thể hiện. Để nói về họ riêng tại Người ấy là ai?, chỉ còn biết nhận đỉnh rằng "thông minh một cách đáng sợ!". Có lẽ hiện tại, sau khi chương trình lên sóng, lượng fan của Bảo Thy và Mai Phương Thúy cũng đang tăng lên theo cấp số nhân!