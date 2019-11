Chân dung nữ Phó Giám đốc ngân hàng xinh đẹp tất toán sổ tiết kiệm của khách hàng: Từng sở hữu viện thẩm mỹ có tiếng

Mới đây, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, ngụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Bà Nguyễn Hoài Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Phạm Hùng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), bị khởi tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 280, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015).

Chân dung Nữ PGĐ tất toán sổ tiết kiệm của khách hàng.

Thông tin trên Vietnamnet, ngân hàng TPBank đã tố cáo bà Nguyễn Hoài Thương có hành vi lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng TPBank để chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục sau đó phê duyệt và tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập được cùng với tố cáo của ngân hàng TPBank, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương.

Được biết, ngoài công tác trong ngành ngân hàng, Nguyễn Hoài Thương từng là Tổng Giám đốc của Viện thẩm mỹ Bonita tại địa chỉ số 10 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội. Viện thẩm mỹ này hoạt động chính trong lĩnh vực phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Trong thời gian bà Thương còn làm Tổng giám đốc của Bonita, Viện thẩm mỹ này từng vướng vào "lùm xùm" khi quảng cáo về phương pháp làm đẹp sử dụng những sản phẩm được chiết xuất từ trứng cá tầm mà chưa có sự cấp phép của Sở Y tế Hà Nội.

Giữa "lùm xùm" này, bà Thương bất ngờ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Bonita, Viện thẩm mỹ này được chuyển sang cho một người khác đứng tên.

Bà Thương tại buổi ra mắt Viện Thẩm mỹ do mình là TGĐ.

Nữ Phó Giám đốc từng trả lời trên báo chí về quan niệm làm đẹp của phụ nữ với những câu nói hết sức truyền cảm hứng: "Là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp, quyến rũ. Có một câu nói “Đàn bà đẹp luôn có quà” như một minh chứng rằng phụ nữ có nhan sắc sẽ dễ hạnh phúc hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Đẹp là có quyền nhưng không có nghĩa bạn có quyền thiếu hiểu biết.



Theo tôi, sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là một điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng chứ không thể là điều kiện đủ để phụ nữ đạt được thành công trong cuộc sống và tạo dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc".

Trong khi vụ việc ồn ào về kinh doanh dịch vụ không phép tại thẩm mỹ viện Bonita chưa đi đến hồi kết, Nguyễn Hoài Thương tiếp tục bị Ngân hàng TPBank tố giác có hành vi lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của khách hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ngân hàng.

Sau vụ việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, đại diện ngân hàng TPBank cũng đã lên tiếng về việc đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng gửi tiền. Đồng thời khẳng định các khách hàng có liên quan trong vụ việc đều được TPBank đảm bảo quyền lợi, đều đã được hoàn trả đầy đủ gốc và lãi các sổ tiết kiệm đã gửi đúng theo quy định.

Còn về hành vi của bà Thương, đại diện ngân hàng trả lời trên báo Lao Động: "Bà Thương sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng về hành vi vi phạm của mình".

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra để tiếp tục làm rõ.