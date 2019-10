Chân dung nữ sinh viên xinh đẹp bị bắt vì điều gái bán dâm cho nhà nghỉ

Lê được xem là hot girl khi có khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn.

Ngày 25/10, Công an TP. Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "môi giới mại dâm" đối với Nguyễn Thị Lê (SN 1988, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh; tạm trú phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An).

Lê bị công an bắt ngày 24/9 khi làm lễ tân cho nhà nghỉ Hồng Quyết 2 và có hành vi điều 2 gái bán dâm phục vụ khách tại nhà nghỉ này.

Được biết, thời điểm bị bắt giữ, Lê đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP. Vinh.

Theo lãnh đạo phường Lê Lợi (nơi Lê tạm trú) cho biết, trước khi bị bắt khoảng 10 ngày, người này vừa cưới chồng và về làm dâu của bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1968) - chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2.

Thỉnh thoảng, Lê phụ giúp gia đình chồng làm lễ tân kinh doanh khách sạn. Ngày 24/9, Lê làm lễ tân và điều 2 gái bán dâm phục vụ khách thì bị công an bắt giữ.

Nhà nghỉ Hồng Quyết 2 nơi Lê điều gái bán dâm phục vụ khách và bị công an bắt giữ.

"Lê vừa cưới con trai thứ 2 của chủ nhà nghỉ khoảng 10 ngày trước khi bị bắt. Cách đây mấy năm, nhà nghỉ này từng bị xử phạt hành chính về hành vi hoạt động mại dâm", một lãnh đạo công an phường Lê Lợi nói.

Được biết, sau khi bị bắt, Lê đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Theo đó Lê khai điều 2 gái bán dâm phục vụ khách đến nhà nghỉ với giá 1.120.000 đồng. Sau khi phi vụ thành công, Lê lấy 50% số tiền trên. Số tiền còn lại Lê chia cho 2 gái bán dâm.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Lê để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Như đã đưa tin, trước đó vào trưa 24/9, khi ập vào kiểm tra tại phòng 103, nhà nghỉ Hồng Quyết 2 (đóng ở phường Lê Lợi, TP. Vinh), công an đã phát hiện Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại huyện Nam Đàn) đang có hành vi mua dâm với B.T.H. (SN 1995, Thanh Hóa).

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện thêm cặp đôi Trần Văn D. (SN 1989, trú tại huyện Nam Đàn) và T.T.Th. (SN 1994, trú tại Nghi Lộc) đang đứng tại quầy lễ tân nhà nghỉ.

Tại đây, D. và Th. khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại phòng 105 ở nhà nghỉ này.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai được Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 môi giới mua dâm với giá 1 triệu 120 nghìn đồng.

Chiều cùng ngày, Lê đến Công an TP. Vinh đầu thú và khai nhận hành vi môi giới mại dâm trên.