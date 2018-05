Chắc chẳng có cô gái nào bị ăn hiếp khi có bà mẹ đáng sợ như Lan Phương đâu!

Tập 43 của phim truyền hình Cả một đời ân oán sẽ lên sóng vào tối 16/5. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết vừa được tung ra, khán giả không khỏi bất ngờ khi chứng kiến cảnh Diệu (Lan Phương) bênh vực con gái đến mức làm ai cũng sợ.

Hé lộ tình tiết tập 43 "Cả một đời ân oán": Lan Phương bênh vực con gái khiến ai cũng sợ

20 năm trước, Diệu đã lén bắt cóc con gái của Dung (Hồng Diễm) là bé Nguyên An nhằm mục đích trả thù. Ban đầu, Diệu dự tính sẽ bỏ bé Nguyên An trên bãi biển, nhưng vì lương tâm không cho phép, Diệu mới bế bé Nguyên An đi. Sau này, Diệu một mình nuôi lớn Nguyên An, đồng thời đổi tên cho cô bé thành Thủy (Lại Thanh đóng).

Vì không ai hay biết sự thật này nên tất cả những người xung quanh đều nghĩ rằng Thủy thực sự là con ruột của Diệu. Đến mức, khi Thủy xin đến quán ăn của Dung làm thêm, Dung vẫn không hề nhận ra cô bé chính là đưa con bị thất lạc của mình.

Diệu đưa con gái đến gặp sếp để nói chuyện về công việc.

Thủy có tính cách hiền lành, nhu mì, cô bé theo học chuyên ngành báo chí và chuẩn bị đi xin việc làm. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết tập 43 Cả một đời ân oán, Diệu đưa Thủy đến một tạp chí để xin việc. Như lẽ thường, các ông bố bà mẹ sẽ nói chuyện nhỏ nhẹ với người đại diện công ty mà con gái mình làm việc, tuy nhiên, với người phụ nữ đanh đá, lắm chiêu trò như Diệu, điều này sẽ mãi mãi không bao giờ xảy đến.

Trước mặt sếp của con gái mình, Diệu thẳng thừng nhắc nhở: "Tôi muốn đọc hợp đồng bây giờ, tất cả các điều khoản, vì con gái tôi không thạo điều ấy". Ngay khi bị người sếp kia trả lời rằng nếu như con gái của Dung - Thủy làm việc tốt thì sẽ ký hợp đồng chính thức, bởi ở thời điểm hiện tại, Thủy chỉ mới dừng lại ở mức thử việc.

Có bà mẹ đáng sợ thế này, còn ai đám ăn hiếp Thủy?

Không muốn con gái chịu thiệt, Diệu nói ngay: "Mẹ nghĩ thế này, dù gì con làm việc ở đây cũng để cho vui thôi, không quan trọng việc lương cao hay lương thấp. Nhưng mà nếu như bị chèn ép thì cũng đừng lưu luyến quá mà khổ thân. Tôi đồng ý cho con gái làm việc ở đây, nhưng mong anh đừng ngược đãi nó".

Quá uất ức cho sếp của mình, một nữ nhân viên khác của tạp chí đã lên tiếng trách móc Diệu. Chẳng một phút nghĩ suy, Diệu đáp trả ngay: "Cả các mối quan hệ đồng nghiệp nữa, con cũng nên cẩn thận. Bất cứ khi nào bị bắt nạt, phải nói ngay cho mẹ". Diệu hung dữ, chua ngoa thế này thì chắc chẳng ai dám ức hiếp Thủy đâu.

Ở một diễn biến khác, Dung ra sức ngăn cản con trai mình là Bình (Anh Tuấn) đến với Ngân (Hạ Anh). Dung cho rằng Ngân là cô gái được sinh ra trong nhung lụa, hoàn cảnh không hề thích hợp với Bình. Nếu Bình cứ bất chấp lao theo tiếng gọi con tim thì sẽ bị dị nghị là lợi dụng Ngân để kiếm chác.