Cha của nghi phạm sát hại tài xế taxi ở Hà Nội cay đắng nói về đứa con biền biệt 2 năm không liên lạc

Hiểm họa từ lối sống buông thả

Theo ghi nhận của PV, trưa 4/2, nhiều người dân nơi gia đình nghi phạm Nguyễn Cảnh An sinh sống vẫn chưa hết bàng hoàng, khắp các đầu ngõ nhiều người vẫn tụ tập bàn tán về hành vi quá tàn bạo của thanh niên xóm mới 20 tuổi nhưng dám ra tay sát hại một mạng người.

Chia sẻ với PV, một người dân cho hay, ở hàng xóm nhiều người biết đến An do nghi phạm này từng có tiếng ở địa phương vì có lý lịch phải đi cải tạo.

"Dù thằng này đã từng bị đi cải tạo, có người đến nhà mách chuyện trộm cắp, bố mẹ cậu này đều biết. Tuy nhiên, không hiểu vì sao nó đi đây đó mà không thèm quan tâm đến gia đình. Chúng tôi không có ý trách móc gì ở đây nhưng vấn đề là lối sống buông thả", một người dân địa phương than phiền.

Từ gần 2 năm nay đối tượng An không có thông tin về với gia đình

Còn tại ngôi nhà của An, nhiều người thân đang tập trung ở đây để hỏi thăm, chia sẻ nhưng không khí luôn nặng trĩu nỗi buồn. Lúc này, bà C. (mẹ An) dáng người gầy gò, mắt đỏ hỏe đang ngồi ủ rủ trước thềm nhà giữa một số người thân đang im lặng vì quá buồn, bà C. không thể nói thành lời để tiếp chuyện những người xung quanh.

Đang ngồi trong căn phòng nghe thấy có tiếng người hỏi chuyện, ông Nguyễn Cảnh Th. (bố đẻ An) vội bước để tiếp lời.

Theo người đàn ông này, sau một đêm như mất hồn, sáng nay ông mới tin đây là sự thật vì quá sốc mặc dù tối hôm qua đã phải làm việc với cơ quan chức năng.

An là con trai thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Học hết lớp 9, nghi phạm này An nghỉ học vì chơi bời lêu lổng rồi đi vào miền Nam làm ăn.

"Hồi trước, thi thoảng nó có về nhà rồi lại đi. Nhưng 2 năm nay, nó đi biệt tăm và không hề liên lạc gì với cha mẹ, anh em họ hàng. Tết không về mà ngày giỗ tổ tiên cũng không nốt. Thậm chí nó chưa bao giờ gọi điện về hỏi thăm vợ chồng tôi được một câu. ", người cha đau buồn nói trong sự tức giận.

Tài xế gặp nạn khi vừa di chuyển đến khu SVĐ Mỹ Đình

Nói về hung tin con trai mình là thủ phạm gây ra vụ cướp taxi gây xôn xao dư luận, ông Th. cho hay, gia đình ông nhận được hung tin vào tối (3/2).

"Tối hôm qua sau khi trên mạng xuất hiện hình ảnh thằng An, mọi người có báo thì vợ chồng tôi đã phát sốc. Nó là thằng nhát gan lắm, trước hay trộm cắp vặt của bố mẹ để lấy tiền chơi mạng vì nghiện game, nhưng chúng tôi không tin nó lại dám giết người".

Nói xong, ông Th. ngậm ngùi chực khóc chia sẻ thêm về đứa con trai thứ: "Cha mẹ nào cũng vậy, vợ chồng tôi dạy con từ cách ăn, cách mặc cho đến mọi thứ chi ly, vậy mà… đúng là của đau con xót".

Cũng theo ông Th. sau khi bỏ học, An đi vào miền Nam, sau đó gần 3 năm trước, con trai ông quay ra Bắc Ninh thăm chị gái đang làm công nhân rồi ra Hà Nội thuê trọ để tìm việc. Cũng kể từ đây, đứa con trai hư đốn không chịu tu chí làm ăn mà thường ham chơi và biệt tăm cho đến tối 3/2, thì xảy ra sự việc.

Người thân của nạn nhân đau xót về nỗi mất mát

Nói thêm về thông tin nguyên nhân An sát hại nạn nhân để cướp tài sản do cần tiền, ông Th. cho biết đứa con trai của mình nghiện game từ hồi còn đang học cấp 1.



"Từ hồi còn đi học nó chủ yếu đến các quán Internet để chơi, gia đình có biết. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này gia đình tôi vẫn không thể tin nổi nó là thằng giết người. Không có bậc cha mẹ nào dạy con đi giết người cướp của cả, con dại cái mang nhưng hành động, nhận thức của cháu là do bản thân cháu. Bây giờ, chúng tôi chỉ biết trông chờ vào pháp luật", ông Th. chua xót.

Bố đẻ từng gửi đơn để giáo dục răn đe

Ông Lê Đình Thông (Chủ tịch xã Tràng Sơn - đồng thời là hàng xóm của nghi phạm) cũng đánh giá, Nguyễn Cảnh An chưa có tiền án, tiền sự và không có biểu hiện sử dụng ma túy. Tuy nhiên, đối tượng có lý lịch tai tiếng và bố đẻ của An từng gửi đơn trình báo Công an xã để giáo dục, răn đe.

"Đối tượng An nghiện chơi game và thường trộm cắp tiền của người thân. Có lần đối tượng trộm gần 10 triệu đồng tiền mặt và điện thoại của bố mẹ để tiêu xài và chơi game. ", ông Thông nói.

Theo ông Thông, sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình, Công an xã Tràng Sơn đã mời An đến làm việc. Sau khi củng cố chứng cứ, chính quyền địa phương có ý định lập hồ sơ đưa An đi cải tạo giáo dục. Tuy nhiên, ngay sau đó An đã rời nơi sinh sống để đi làm ăn xa.

Cũng theo ông Thông, quá trình đi làm thuê, An có lần còn trộm xe máy và tiền mặt của chủ lao động rồi bỏ trốn.

Trao đổi với PV, ông Hồ Sỹ Thắng - Trưởng Công an xã Tràng Sơn, cho biết, đối tượng An từng bị gọi lên xã để làm việc về hành vi trộm cắp của bố mẹ, những lần làm việc với công an xã, An đều thừa nhận

"Đối tượng khai lúc trộm 400 nghìn, khi lấy cắp 700 nghìn chủ yếu để chơi game trên mạng", trưởng công an xã nói.

Theo ông Thắng, từ tối hôm qua (3/2) khi nghe tin Nguyễn Cảnh An là nghi phạm vụ trọng án xảy ra tại Hà Nội, người dân nơi đây ai cũng đều bất ngờ và bàng hoàng.

Tại cơ quan công an nghi phạm đã thừa nhận hành vi

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/1, Công an phường Phú Đô, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về một vụ sát hại tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

Vụ án đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.