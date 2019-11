Mẹ một con kể chuyện phẫu thuật thẩm mỹ đau hơn… đau đẻ, “lột xác” nhờ giảm 18kg và 9 lần “dao kéo” với vỏn vẹn 30 triệu đồng

Người ta vẫn thường bảo nhau rằng "Gái một con, trông mòn con mắt" để ám chỉ việc phụ nữ sinh con xong sẽ như được "thay máu", sẽ xinh đẹp và mặn mà hơn rất nhiều. Thế nhưng, hành trình đến với cái đẹp của bà mẹ một con Trần Thị Thúy Vy (1994, TP. HCM) không chỉ đơn giản như thế. Để có được ngoại hình cuốn hút như ngày hôm nay, cô đã phải trả giá bằng nước mắt và những đau đớn.

Thúy Vy thay đổi ngoại hình ngoạn mục sau khi phẫu thuật thẩm mỹ và giảm cân.

Giảm 18kg giờ hành trình ép cân kham khổ

Thúy Vy kể, cô có cơ địa mập từ bé. Đến tuổi dậy thì, cơ thể phát triển ngày một nhanh hơn. Từ năm lớp 6 trở đi, mỗi năm cô đều tăng thêm 5kg. Đỉnh điểm là năm lớp 11, Thúy Vy từng nặng 72kg. Cô bắt đầu nhận thức được nhan sắc của bản thân khi trông thấy các bạn nữ cùng tuổi được đám con trai vây quanh còn mình thì chỉ nhận về lời trêu chọc, xa lánh và bị gọi là "con mập".

"Thời đi học em mặc cảm vô cùng, luôn tự ti bản thân mình mập và xấu, đen, nhiều mụn… Đến mức khi đi mua thuốc trị mụn, các bác sĩ còn phải lắc đầu hết.

Đã vậy, khi mà mình mập thì cơ thể càng tiết ra nhiều mồ hôi. Mỗi khi đi xe đạp đến trường, mồ hôi của em đều tiết ra đầy áo. Em luôn tự hỏi, sao mình xấu và hôi thế, vậy nên em tự ti, lúc nào cũng nép ra một góc, không dám ngồi gần ai.

Ai cũng từng có tình cảm học trò còn em thì chưa bao giờ. Xấu quá ai mà ngó tới", Vy kể.

Tiếp nối những ký ức ngày còn đi học, Vy không thể quên nổi mình đã từng bị bạn bè xa lánh, không ai chơi cùng cũng chẳng dám chơi với ai.

Năm lớp 9, các bạn gái khác có thể thoải mái tự mua những chiếc áo dài may sẵn, riêng Thúy Vy thì phải mặc một chiếc áo dài ngoại cỡ do mẹ tự may.

Tự ti về bản thân, nhiều lần Thúy Vy tâm sự với người dì ruột: "Dì ơi, con hỏi thiệt dì, dì nhìn con có thấy con xấu lắm không? Dì thấy con ghê lắm không?", biết cháu gái luôn mặc cảm về nhan sắc, người dì chỉ biết động viên nhưng Vy hiểu ngoại hình mình thực sự như thế nào.

Thúy Vy và con trai trước đây và bây giờ.

Trò chuyện với tôi, Thúy Vy không ngần ngại kể về quá khứ đã từng bị đúp 1 lần năm lớp 11. Cô kể: "Đi học là phải có bạn bè, niềm vui. Còn em mỗi lần đi đến lớp đều cảm thấy áp lực, em tự khép mình lại, cứ lầm lũi đi học rồi đi về…".

Quá tự ti về ngoại hình, Vy quyết định lập ra một kế hoạch giảm cân khắt khe đó là: Dùng thuốc giảm cân, nhịn hoàn toàn tinh bột và đồ ăn vặt, cả ngày chỉ ăn rau củ.

"Thời điểm đó, em nhịn bất chấp đến mức không đi nổi, có những hôm chỉ uống nước lọc hoặc nước cam thôi. Có lần em nhịn đói đi học, đến lớp đói quá mệt, người lả đi, mồ hôi tuôn ra như suối, may sao còn trụ được đến lúc tan học để đi về".

Vy đã tự ép mình phải trải qua 2 đợt giảm cân khắc khổ như thế để giảm được 12kg. Sau khi lấy chồng và sinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh, cô tiếp tục trải qua 1 lần giảm cân ngoạn mục để rút ngắn số cân nặng về còn 54kg như bây giờ.

Phẫu thuật thẩm mỹ còn đau hơn cả… đau đẻ

Giải quyết xong vấn đề cân nặng, bà mẹ một con Thúy Vy bỗng tự cảm thấy gương mặt của mình không hài hòa, không được nổi bật. Cô quyết định tích góp tiền nhờ bán hàng online để thực hiện ý tưởng phẫu thuật thẩm mỹ.

Lần đầu tiên cô thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ là vào năm 2017. Muốn thực hiện cắt mí mắt, Thúy Vy dành 1 tháng để tìm hiểu các cơ sở thẩm mỹ uy tín, đọc hết các bài viết về trường hợp cắt sai, cắt lỗi… Cô run sợ, nhưng vì cái đẹp nên đã tặc lưỡi tự nói với bản thân: "Kệ, đánh liều một lần! Một là đẹp, 2 là xui mà xấu thì ráng chịu".

Mặc kệ sự phản đối từ chồng, Thúy Vy một mình chạy xe máy lên Tân Bình (cách nhà nửa tiếng đi xe) để thực hiện phẫu thuật cắt mí.

Vy kể: "Lúc ấy em run lắm nha, không biết động lực gì thôi thúc em nữa. Con em thì còn nhỏ, mới 2 tuổi. Em để nó ở nhà cho chồng rồi chạy xe 1 mình lên Tân Bình cắt mí mắt. Tới đó thì hồi hộp lắm, làm xong em không tài nào mở được mắt, cứ chạy xe trong trạng thái mắt lờ đờ. Cũng may là về được tới nhà".

Thúy Vy khi vừa thực hiện cắt mí mắt.

Sau khi cắt mí mắt về, chồng Vy nhìn vợ đau cũng không buồn trách mắng, chỉ lạnh lùng hỏi: "Đau không?". Còn người thân, ai cũng rùng mình thay cô vì: "Sao gan dữ vậy?"

Trong 2,3 đêm đầu tiên, Vy không thể ngủ nổi, cô chỉ có thể diễn tả cảm xúc lúc ấy là cực kỳ đau, đến mức giữa đêm đang ngủ bỗng dưng bật dậy vì sao mà đau quá, nhưng lúc ấy cô vẫn tự nhủ bản thân "Phải cố gắng làm đẹp, phải đẹp thì mình mới tự tin".

Sau khi cắt mí mắt, Thúy Vy còn thực hiện 3 lần tiêm môi, 2 lần tiêm hàm, 2 lần tiêm cằm.

Vy kể, trải qua ngần ấy lượt "dao kéo", cô cứ nghĩ vậy là đủ, mình không thể làm thêm gì nữa đâu. Nhưng mới đây, bà mẹ một con đã hạ quyết tâm chỉnh sửa lại mũi, đây cũng có thể là lần "dao kéo" nhớ đời nhất mà theo lời Vy kể nó còn đau hơn cả đau đẻ.

Bà mẹ một con vẫn nhớ rõ tường tận: "Khi em làm mũi, xui cái là mũi của em không hề ngấm thuốc tê. Bác sĩ đã chích 2 lần thuốc tê mà vẫn không hiệu quả. Chính vì vậy, bác sĩ đẩy sụn mũi đến đâu em biết đến đó, may từng mũi khâu em đều cảm nhận được, mỗi lần móc kim vào thịt để khâu em đều biết hết".

Ca phẫu thuật kinh dị ấy diễn ra trong vòng nửa tiếng, lần đầu tiên trong đời Thúy Vy cảm thấy đau đớn đến thế. Khi làm xong, cô chỉ biết nhủ thầm: "May quá, tưởng đâu vừa sinh thêm đứa nữa".

Sau phẫu thuật nâng mũi, Thúy Vy không được ngủ nghiêng, không được ăn hải sản, phải kiêng tuyệt đối đồ nếp, đồ cay, thịt bò, rau muống… Theo bác sĩ, khoảng 3 tháng sau thì mũi sẽ ổn định.

Với tất cả những gì mà Thúy Vy từng làm, bao gồm: 1 lần cắt mí, 3 lần tiêm môi, 2 lần tiêm hàm, 2 lần tiêm cằm, 1 lần nâng mũi, điều khiến mọi người giật mình hơn là chi phí cho tổng cộng 9 lần động chạm "dao kéo" chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng.



Thúy Vy nói với tôi, dù trải qua bao nhiêu đau đớn nhưng cô hoàn toàn chưa hề hối hận, tạm thời đã ưng ý với ngoại hình của bản thân. Để tóm gọn lại hành trình lột xác ngoạn mục của bản thân, Vy tự thấy mình "quá gan, quá liều và quá lì lợm".