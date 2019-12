Cảnh báo: Ồ ạt hàng giả mạo "gạo ngon nhất thế giới" được bán tràn lan trên thị trường

Thời gian vừa qua, thông tin gạo ST25 (gạo Sóc Trăng 25) được trao giải gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức ngày 12/11 tại Philippines khiến người tiêu dùng, đặc biệt là các bà nội trợ vô cùng quan tâm.

Ai cũng thắc mắc, tò mò về loại gạo này. Không những thế, thông tin nó được bán ở đâu, giá cả thế nào, làm sao để phân biệt được ST25 chuẩn và loại gạo giả mạo cũng đều thu hút được sự quan tâm của những người tiêu dùng muốn thưởng thức loại gạo này.

Loạn gạo ST25

Mới đoạt giải thưởng lớn không lâu, thị trường chứng kiến cuộc đổ bộ không thể mạnh mẽ hơn của chủ nhân vương miện gạo thơm ngon nhất thế giới. Nhiều cửa hàng bán gạo tại Hà Nội, hay các địa chỉ online đều tấp nập giới thiệu là đang bán loại gạo này. Nhưng lạ là giá cả không đồng nhất và loạn như cào cào.

(Ảnh minh họa).

Theo một chủ cửa hàng gạo tại Đống Đa cho biết, cửa hàng có bán loại gạo ST25. Với hàng loạt ưu điểm như ngon cơm, vị thơm, hạt gạo bùi dẻo, mất ít nước. Loại gạo này đang được người tiêu dùng lùng sục mua vì tâm lý tò mò muốn thưởng thức khiến nó trở nên cực hot trên thị trường. Một kg gạo ST25 đang được bán với giá 35.000 đồng.

Khi được hỏi có bán gạo ST25 với số lượng nhiều hay không, chủ cửa hàng này cho biết, nếu mua phải đặt hàng trước, khoảng 2 ngày mới có. Giá bán cũng không được giảm nhiều vì gạo đang rất được ưa chuộng. Mua từ 100kg trở lên thì giá bán còn 32.000 đồng/kg.

Đối ngược hẳn với các cửa hàng, tại các địa chỉ online, giá bán của gạo ST25 lại chứng kiến sự dao động không hề nhẹ. Giá gạo ST25 ở đây dao động ở mức 125.000 - 175.000 đồng/5kg. Tính ra thấp nhất chỉ có 25.000 đồng/kg.

Giá bán của loại gạo ST25 ở các địa chỉ online cũng dao động không hề nhẹ.

Các địa chỉ online này cũng khẳng định, có số lượng nhiều gạo ST25, muốn bao nhiêu cũng có, chỉ cần gọi điện sẽ có người mang hàng đến tận nơi.

Nghi vấn hàng giả mạo

Ngạc nhiên khi thấy gạo ST25 ngon nhất thế giới lại dễ mua và "loạn" giá như vậy, trong khi thông tin từ Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua, người lai tạo và cải tiến loại gạo này chia sẻ với truyền thông là ST25 chưa được bán rộng rãi trên thị trường.

Hiện tại, doanh nghiệp của kỹ sư Hồ Quang Cua mới chỉ cung ứng cho một cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 tấn gạo ST25 với giá 20.000 đồng/kg. Tuy nhiên, loại gạo này đang được ưa chuộng nên cũng đã "cháy" hàng.

Gạo ST25 được ưa chuộng nên đang ở trong tình trạng "cháy" hàng.

Kỹ sư Hồ Quang Cua cũng chia sẻ, ông mới chỉ mở kho lúa ở ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) để chà gạo ST25. Số gạo này dùng để bán cho bạn bè thân thiết, đại lý từng bán gạo thuộc các dòng ST trước của ông.

Hiện tại, các địa chỉ bán gạo Sóc Trăng cũng đang săn lùng ST25 để cung cấp cho đại lý cấp 2 hay bán lẻ với mức giá trung bình là 28.000 đồng/kg (140.000 đồng/5kg) nhưng cung không đủ cầu. Riêng thị trường bán lẻ ở thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán khoảng 35.000 đồng/kg.

Theo ông Cua, sản lượng gạo ST25 chưa được bán rộng rãi trên thị trường do trước đây ông mới chỉ nghiên cứu, lai tạo và cải tiến thử. Giống gạo này chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

Ông Cua mới chỉ đang đề xuất đưa giống ST25 vào danh mục gạo thơm quốc gia và xin cấp kinh phí để bảo hộ giống gạo này trên thế giới. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển để cung ứng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

Bóc mẽ hình thức giả mạo của các chủ cửa hàng khi dán số ST25 chồng lên ST24, để trà trộn hai loại gạo này với nhau. (Nguồn: FB Ho Hang)

Cũng theo ông Cua, hình thức làm giả loại gạo này trở nên bùng phát ngay sau khi ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới. Hình thức giả mạo của các chủ cửa hàng là dán số ST25 chồng lên ST24, để trà trộn hai loại gạo này với nhau.



Theo một chủ đầu mối chuyên phân phối gạo Sóc Trăng cho biết: "Hiện tại Hà Nội chưa có loại gạo ST25, mà mới chỉ lưu hành và bán các loại gạo Sóc Trăng dòng ST24 mà thôi. Những lời quảng cáo, bán gạo ST25 là hoàn toàn không chính xác".