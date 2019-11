ST25 - Tên gọi 1 loại gạo của Việt Nam đạt giải quán quân gạo thơm ngon nhất thế giới, bạn đã biết chưa?

Giống gạo ST25 của Việt Nam đã vinh dự được trao giải gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức ngày 12/11 tại Philippines. Dành cho những ai còn chưa biết, thì World's Best Rice năm nay nằm trong khuôn khổ Hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines từ ngày 10 đến 13.11.

Cụ thể, vượt qua sản phẩm gạo của Thái Lan, Campuchia, gạo ST25 của Việt Nam đã được bình chọn là gạo ngon nhất thế giới năm 2019 tại cuộc thi World's Best Rice. Đây là lần đầu tiên sản phẩm gạo Việt đạt giải thưởng cao nhất trong vòng 10 năm chương trình này được tổ chức.

ST25 đạt giải năm nay nằm trong dòng lúa thơm ST gồm nhiều sản phẩm khác nhau đến từ tỉnh Sóc Trăng được Anh hùng Lao động, kỹ sư Hồ Quang Cua lai tạo và cải tiến.

Được biết, danh hiệu gạo ngon nhất thế giới được bình chọn, đánh giá và công nhận bởi các đầu bếp danh tiếng trên thế giới, cả về cảm quan hạt gạo lẫn độ thơm ngon của cơm khi nấu.

Tuy nhiên, hiện tại, sản phẩm gạo ST25 chưa được bán rộng rãi trên thị trường. Chính vì thế, để gợi ý cho người tiêu dùng có nhu cầu thưởng thức gạo ngon, bạn có thể tìm mua một dòng gạo khác cũng thuộc ST với tên gọi ST24.

ST24 cũng là sản phẩm gạo Việt chất lượng mà người tiêu dùng có thể tìm mua trước khi thưởng thức ST25.

Gạo ST24 cũng thuộc dòng lúa thơm ST do kỹ sư Hồ Quang Cua (tỉnh Sóc Trăng) cùng với Nguyễn Thị Thu Hương và tiến sĩ Trần Tấn Phương lai tạo và cải tiến. Theo kỹ sư Hồ Quang Cua, đồng nhóm tác giả giống lúa ST24 cho biết, giống ST24 có mùi thơm đặc trưng nhờ được lai tạo từ chất liệu di truyền có mùi thơm hương dứa của miền Nam và hương cốm của miền Bắc.

Trước đó, tại cuộc thi gạo ngon Việt Nam lần đầu tiên do Hiệp hội Thực phẩm Việt Nam (VFA) tổ chức ngày 4.11, gạo ST24 nằm trong dòng lúa thơm ST đã đoạt giải nhất. Vào năm 2017, gạo ST24 đã lọt vào Top 3 gạo ngon nhất thế giới trong cuộc thi World's Best Rice tại Macao.

Trên thị trường, ST24 đang được bán với giá là 145.000 đồng/5kg. Tính ra, người tiêu dùng sẽ phải bỏ số tiền 29.000 đồng cho 1 kg gạo này.

