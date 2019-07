Cảng vụ hàng không lên tiếng việc nam hành khách sàm sỡ cô gái trên máy bay

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 28-7, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, cho biết chiều qua 27-7, cảng vụ đã nhận được báo cáo về vụ việc nam hành khách hạng thương gia sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay.

Hành khách đã bị cắt bay.

Theo thông tin ban đầu, phi hành đoàn chuyến bay VN 253 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP HCM đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc. Người bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ đối với nữ hành khách là ông V.A.C.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông C. ngồi ghế 6D hạng thương gia trên chuyến bay VN 253 khởi hành từ Hà Nội đi TP. HCM chiều 27-7. Có một cô gái ngồi tại vị trí 5D ngay cạnh ghế ông C.. Theo thông tin nữ hành khách cung cấp cho phi hành đoàn, cô vừa ngồi vào ghế vài phút thì hốt hoảng khi có bàn tay của người bên cạnh sờ vào vai rồi dần xuống sườn. Quá hoảng sợ, nữ hành khách nói to: "Chú làm gì đấy?". Nam hành khách được xác định là ông C. nói: "Chú có làm gì đâu!".

Ngay lúc đó, tiếp viên trưởng có mặt, xử lý tình huống. Nữ tiếp viên trưởng hỏi ông C. có say xỉn không thì ông thừa nhận là có. Sự việc được báo cho cơ trưởng chuyến bay.

Ngay sau đó, vị cơ trưởng đã quyết định từ chối phục vụ ông C., cắt bay đối với hành khách này, đồng thời thông báo khẩn cấp cho phía bộ phận mặt đất. Lực lượng an ninh sân bay có mặt ít phút sau đó, yêu cầu ông C. xuống khỏi máy bay.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, cảng vụ đang làm việc với các bên có liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Trước mắt, cảng vụ đã làm việc với hãng hàng không, lực lượng an ninh, xem xét hồ sơ, bản tường trình của các bên liên quan. Tiếp theo, cảng vụ sẽ làm việc với hành khách C. và người bị hại. Sau khi xem xét tính chất hồ sơ vụ việc, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển cho cơ quan công an để xử lý các bước tiếp theo. Trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cảng vụ sẽ tiến hành xử phạt hành chính. Theo quy định tại Nghị định 162 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi này sẽ bị xử phạt từ 7 đến 10 triệu đồng.

"Nếu hành vi đó xác minh là có thì đáng lên án và phải xử lý nghiêm. Quan điểm của cảng vụ những hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm. Mọi người phải tuân thủ quy định của pháp luật. Hiện chúng tôi đang xác minh đối tượng và người bị hại về địa điểm cư trú, mức độ hợp tác ra sao, những người này sẽ phải làm việc với cảng vụ"- lãnh đạo Cảng cụ hàng không miền bắc cho biết.

"Đã có nhiều trường hợp sau khi cảng vụ xem xét xử lý xác định có dấu hiệu hình sự đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra xác minh. Nếu quá trình điều tra, cơ quan công an thấy đầy đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ tiến hành các bước xử lý về mặt hình sự. Có những trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bàn giao lại hồ sơ cho cảng vụ để xử phạt hành chính. Nguyên tắc là chỉ xử lý một lần, nếu xử lý hình sự thì không xử phạt hành chính, và xử phạt hành chính chỉ được tiến hành sau khi xác nhận không cấu thành tội phạm. Khi có kết quả, cảng vụ sẽ thông tin đến báo chí"- ông Phương khẳng định.