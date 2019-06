Cán bộ Công an tỉnh Bình Dương lái xe tông chết người đàn ông bán trái cây

Sự việc trên xảy ra vào tối 9/6 tại xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận chiếc xe gây tai nạn do một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương cầm lái. Thời điểm gây tai nạn, người này mặc thường phục.

Trước đó khoảng 18h30 ngày 9/6, xe ô tô mang biển số 61A-004.22 chạy đến khu vực chợ Minh Hòa thì xảy va chạm với một người đi đường, rồi tông thẳng vào tiệm vàng gần đó.



Hiện trường vụ việc.

Sau va chạm, anh N.T.A. (23 tuổi, quê Đồng Nai) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chiếc xe biển xanh bị hư hỏng, biến dạng nặng nề.

Được biết ngoài tài xế điều khiển xe CSGT gây tai nạn còn khoảng vài người ngồi sau. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn họ đã rời khỏi hiện trường, riêng tài xế vì bị mắc kẹt không ra khỏi xe được.



Chiếc xe biển xanh được xác định là của CSGT.

Ông Nguyễn Tiến Hân, bác ruột của nạn nhân A. bị xe CSGT tông tử vong cho biết đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để làm thủ tục lo hậu sự cho nạn nhân.

Theo ông Hân, anh A. có vợ và con mới 1 tuổi. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, anh A. lên xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) để bán trái cây thuê tại chợ Minh Hòa nhưng không ngờ xảy ra tai nạn đau lòng.



Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.