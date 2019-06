Cần 1 nơi để gia đình khám phá thiên nhiên: Hãy thử 1 ngày trải nghiệm ở trang trại bò sữa Vinamilk Organic Đà Lạt

Nếu đang tìm kiếm một địa điểm vừa để chạy trốn cái nóng mùa hè Sài Gòn cùng gia đình, vừa để các con khám phá thiên nhiên thì có một nơi ở Đà Lạt bạn nhất định nên đến: Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt. Sở hữu vẻ đẹp đậm chất châu Âu cùng không gian đồng cỏ xanh bát ngát, địa điểm tham quan siêu "hot" này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ khách tới thăm. Sau 2 tháng chờ đợi để đặt lịch thành công, mới đây, gia đình Quang Tùng – Thùy An cùng bé Khả Hân (Chip) đã có 1 ngày siêu thú vị tại đây. Nào, hãy theo chân gia đình Chip khám phá nhé!

Vốn là một tín đồ của lối sống xanh và yêu thiên nhiên, mẹ Thùy An đã thức dậy từ rất sớm để sửa soạn sẵn sàng cho hay ba con quần áo và đồ ăn đầy đủ để tận hưởng trọn vẹn chuyến tham quan đặc biệt này. Khởi hành từ trung tâm Đà Lạt, chỉ sau 40 phút di chuyển bằng xe ô tô, cổng trang trại với hàng chữ "Trang trại bò sữa Organic" trắng tinh đã xuất hiện kia rồi!

Vừa đặt chân tới nơi, cả gia đình được mời đến nhà đón khách để cùng xem video giới thiệu trang trại đạt chứng nhận hữu cơ Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam, quá trình tạo nên một ly sữa Organic và hình của các cô chú nhân viên cùng các bạn bò sữa. Đoạn phim rất sinh động khiến Chip hào hứng liên tục hỏi "Bò sữa đâu hả ba Tùng?"

Không để Chip phải chờ lâu, đi qua vườn hoa Organic đầy màu sắc và nhà vắt sữa, cánh đồng cỏ xanh bát ngát cùng các cô bò sữa đã hiện ra trước mắt. Khỏi phải nói Chip đã phấn khích như thế nào vì đây là lần đầu tiên con được tiếp xúc với bò, được chạm tay vào cỏ thơm và tận tai nghe những tiếng "ùmm bòooo" lạ lẫm.

Trước câu hỏi "vì sao cùng là bò sữa mà lại có con màu trắng đen, con lại màu nâu" của Chip, ba Tùng và mẹ An có chút bối rối. Hóa ra tất cả các cô bò dù khác nhau về ngoại hình nhưng đều là giống bò Organic thuần chủng, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều nước ở châu Âu, không sử dụng hormone tăng trưởng. Các cô chú ở đây còn tiết lộ thêm, để có thể xuất hiện trước mặt Chip như hiện tại, thì các bạn bò đã được chở bằng máy bay về Việt Nam đấy!

Dạo bước trên con đường đất đỏ trứ danh của trang trại, ba Tùng cứ tấm tắc khen mùi cỏ sao mà thơm thế: "Lâu lắm rồi 2 vợ chồng mới được thấy bầu trời trong xanh, không khí sạch sẽ tinh tươm, nhất là mùi thơm của cỏ ngập tràn khắp không gian như thế này". Hóa ra để có thể thơm một cách thuần thiên nhiên như vậy, cỏ được lựa chọn là giống Mombasa và Seedmix nhập ngoại, khỏe mạnh, có đề kháng sâu bệnh cao, được trồng theo chuẩn hữu cơ châu Âu, hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học cũng như thuốc trừ sâu (theo mẹ Thùy An có tìm hiểu tiêu chuẩn Organic châu Âu là một trong những tiêu chuẩn khắc khe nhất thế giới, các mẹ tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn này tại đây nhé).

Điều bất ngờ nhất của chuyến tham quan trang lại lần này chính là vườn thuốc nam trị bệnh cho bò, với nhiều loại cây quý như ngũ da bì, mã đề, thạch lựu. Các cô bò sẽ được ưu tiên chữa bằng những loại thảo mộc này để đảm bảo không dư lượng kháng sinh có trong sữa tươi Vinamilk Organic. Gia đình còn được các nhân viên trang trại chia sẻ vui là lâu lâu bị cảm còn có thể ra đây hái thuốc uống, rất tiện lợi. Đây đúng là thiên đường cho những người yêu sống xanh mẹ An.

Tiếp tục tour tham quan, cô bé chạy nhảy khắp nơi và luôn tò mò mọi thứ, từ con chip gắn trên tai mỗi cô bò đến bộ áo blouse trắng "ngầu" của các chuyên gia thú y trong trang trại, từ bảng gỗ Organic đến vườn hoa đầy màu sắc. Nhìn Chip thích thú vui chơi ba và mẹ rất hài lòng, ở thành thị rất khó tìm được nơi thiên nhiên trong lành và thú vị cho Chip trải nghiệm như ở đây. Các cô chú ở đây ngoài chuyên môn cao còn sở hữu khả năng chụp ảnh cừ lắm nhé, căn góc, căn sáng cho nhà Chip chuẩn miễn bàn. Gợi ý cho các ba mẹ, trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt với hàng rào gỗ và cối xay gió chuẩn châu Âu sẽ là những góc chụp hình điểm 10 chất lượng, chỉ cần chụp bâng quơ cũng được 1 album ảnh đẹp cho cả nhà.

Sau một quãng thời gian chạy nhảy, hỏi han liên tục, Chip đã bắt đầu "biểu tình" vì chiếc bụng đói. Và thế là mẹ Thùy An mở chiếc túi thần kỳ với đủ đồ ăn ngon lành ra chiêu đãi cả gia đình. Cả nhà còn được các cô chú ở đây "chiêu đãi" sữa tươi Vinamilk 100% Organic do chính trang trại làm ra. Vì đã được tận mắt trải nghiệm quy trình "xanh từ A đến Z" để có một ly sữa tươi Organic, mẹ rất yên tâm để Chip uống. Điều bất ngờ là vị sữa tươi Vinamilk Organic rất thanh mát và ngọt tự nhiên làm Chip thích mê, cô nàng uống liền 1 hơi ngon lành rồi líu lo mời ba Tùng mẹ An thưởng thức.

Kết thúc một ngày dài khám phá cuộc sống trang trại, Chip vẫn còn rất hào hứng và muốn ở lại chơi thêm với các cô bò sữa. Mẹ Thùy An và bố Quang Tùng chỉ biết nhìn Chip cười thỏa mãn, đi một chuyến mà thu hoạch được rất nhiều điều mới mẻ, còn có thêm một món "tủ" là sữa tươi Vinamilk 100% Organic trong căn bếp của cả nhà. Nhất định nếu có lần sau sẽ rủ gia đình, bạn bè đến chơi vì nơi đây có quá nhiều điều đáng yêu để trải nghiệm.

Sữa tươi Vinamilk 100% organic được sản xuất từ nguồn sữa của những cô bò organic được chăn thả tự nhiên trên những đồi cỏ rộng lớn của vùng đất Đà Lạt. Tại đây, đàn bò Organic thuần chủng được chăm sóc theo tiêu chuẩn 3 không nghiêm ngặt của châu Âu, với giống cỏ không thuốc trừ sâu được gieo trồng trên nguồn đất không phân bón hóa học, luôn được ưu tiên sử dụng thuốc nam để trị bệnh, đảm bảo cho ra nguồn sữa không dư lượng kháng sinh. Mua hàng tại trang Giacmosuaviet: https://bitly.vn/2z4g Đăng ký tour tham quan trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt tại: https://bitly.vn/9z5g