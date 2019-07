Cái kết đẹp của chuyện tình "chú - cháu": Nữ ca sĩ xinh đẹp lên xe hoa cùng nhà sản xuất lừng danh hơn 35 tuổi

Nữ ca sĩ xinh đẹp Katharine McPhee đã kết hôn cùng nhà sản xuất âm nhạc người Anh David Foster vào ngày 28/6 vừa qua. Á quân American Idol mùa 5 đã khoe trên Instagram những bức ảnh đám cưới được chụp bởi nhiếp ảnh gia lừng danh Robert Shack.

Rạng rỡ trong chiếc váy cưới, người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân "Ngày tuyệt vời nhất cùng người chồng tuyệt vời nhất".

Trước lễ cưới, người đẹp đã đăng tải video cô cover lại bài hát Somewhere Over The Rainbow trong bộ phim The wizard of Oz, với caption "Tròn 13 năm kể từ ngày album đầu tiên của tôi được ra mắt, Somewhere Over The Rainbow, ngay sau khi tham gia American Idol. Và hôm nay... Tôi sẽ cưới người đàn ông đã sản xuất nó. Cuộc sống tràn đầy sự bất ngờ thú vị phải không? Cám ơn anh vì đã mang tới hạnh phúc cho em, David".

Hôn lễ của hai người được tổ chức tại nhà thờ St. Yeghiche Armenian Apostolic ở Kensington (London, Anh).

Đám cưới được tổ chức riêng tư, với sự tham dự của người thân và bạn bè.

Nhà sản xuất âm nhạc David Foster sinh năm 1949, từng chiến thắng 16 giải Grammy và làm việc với nhiều ca sĩ hàng đầu thế giới như Whitney Houston, Michael Bublé, Céline Dion, Jennifer Lopez, Toni Braxton... Trước Katherine McPhee, David đã trải qua 4 cuộc hôn nhân và có 5 người con. Trong khi đó, Katharine cũng đã kết hôn với nam diễn viên Nick Cokas vào năm 2008 và lặng lẽ chia tay vào năm 2014. David và Katharine gặp gỡ lần đầu tiên khi Katharine tham gia thi American Idol mùa 5.

Nàng Á quân mùa 5 đã trình bày ca khúc I Have Nothing do chính David Foster sáng tác và đây chính là điểm bắt đầu của mối tình cách biệt 35 tuổi. Cặp đôi bị gắt gặp tay trong tay vào tháng 5/2017, tháng 6/2018 David tuyên bố đã đính hôn cùng Katharine trên đảo Capri, Italia.

Khi kể về tình yêu của mình và chồng, Katharine McPhee chia sẻ đối với cô điều quan trọng nhất là tình yêu; và cả hai đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Hiện David và Katharine đang tận hưởng tuần trăng mật tại Italia và không quên chia sẻ những bức hình lãng mạn của cả hai trên trang cá nhân.

Nguồn: Dailymail