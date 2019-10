Các bạn trẻ "đổ bộ" tại phố đi bộ với loạt street style cực độc lạ

Đến hẹn lại lên, Aquafina Vietnam International Fashion Week (Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina) có "đặc sản" là The Best Street Style tại phố đi bộ luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tại đây, các bạn trẻ thỏa sức thể hiện phong cách thời trang, tài mix đồ hay thể hiện thần thái qua các bức ảnh. Cùng xem một số hình ảnh ngày đầu The Best Street Style nhé:

Mèo Thoại trở thành tâm điểm chú ý tại The Best Street Style với phong cách thời trang độc đáo, anh chàng cho biết bộ trang phục được phối bằng 7 chiếc áo.

Diện đồ đen nhưng nhóm bạn trông cực hút mắt nhờ cách kết hợp phụ kiện hot trend.

Bảo Anh và Trang Quỳnh "chơi" màu sắc khá thú vị, cặp đôi cũng gây ấn tượng tại The Best Street Style sáng nay.

Cặp đôi Minh Tân và Nhi Strawberry diện đồ đơn giản nhưng cũng rất trendy.

Hoàng Giang diện đồ đơn giản với gam màu trắng sữa và nhấn nhá bằng một số phụ kiện độc đáo.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng Kim Đét vẫn gây ấn tượng với bộ trang phục khá ngầu.

Đức Hiền ấn tượng với phong cách đơn giản mà vẫn thời thượng.

Cậu bạn này có màn lên đồ đầy phá cách.

Ngọc Anh nhìn khá thú vị với set đồ loang lạ mắt.

Tín đồ thời trang này đầy tự tin với bộ trang phục tự chế.

Vio Hồ mang đến sự kiện The Best Street Style một bộ trang phục đầy màu sắc.

Vũ Uy chọn cho mình set đồ hơi hướng vintage với gam màu nâu hot trend.