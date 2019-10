Tuần lễ thời trang Việt Nam 2019: Sự xuất hiện của HH H'Hen Niê và sàn diễn thời trang trở thành cuộc chiến giữa các thương hiệu

Sau 9 mùa tổ chức thành công, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina ngày càng chứng tỏ được vị thế độc tôn của mình trên thị trường thời trang trong nước là sự kiện thời trang chuyên nghiệp duy nhất mang đẳng cấp quốc tế, đưa nền công nghiệp thời trang Việt Nam sánh bước với nhịp phát triển của các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Cùng điểm qua những cái tên đình đám trong “cuộc chiến thương hiệu” sẽ xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina vào 28/10 - 31/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Thương hiệu thời trang Denim V-SIXTYFOUR

Đến với Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina, V-SIXTYFOUR hứa hẹn sẽ mang đến BST mang tên “I AM ME" thể hiện bản tuyên ngôn mạnh mẽ và đầy cá tính, hứa hẹn vẽ nên bức chân dung trọn vẹn của V-SIXTYFOUR trong thời gian sắp tới. Đặc biệt hơn nữa, đồng hành cùng V-SIXTYFOUR trong lần này là Đại sứ Thương hiệu - Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới 2019, người sẽ giúp V-SIXTYFOUR truyền cảm hứng nhiều hơn nữa về tình yêu Denim đến với người Việt Nam. Khán giả đang nóng lòng chờ đợi sự lột xác của H’Hen Niê trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina năm nay.

Hoa hậu H'Hen Nie diện thiết kế denim cá tính từ V-SIXTYFOUR.

Thương hiệu thời trang nam Aristino



Được đánh giá là thương hiệu thời trang hiếm hoi luôn đi đầu và bắt kịp xu hướng thời trang thế giới, Aristino đã khẳng định là một trong số rất ít thương hiệu thời trang nam xây dựng được những giá trị cốt lõi và khác biệt một cách rõ ràng, nhất quán.

Thiết kế của Aristino khiến Shark Hưng càng toát lên thần thái của một quý ông thành đạt.

Năm nay, với chiến lược chuyển mình mạnh mẽ, Aristino bắt tay với giám đốc sáng tạo người Ý Michele Gaudiomonte quyết định tham gia vào Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina với mong muốn mang nhãn hiệu thời trang nam Aristino bước lên một tầm cao mới, đánh dấu cột mốc khởi đầu trên con đường chinh phục thời trang thế giới.

Đội ngũ sáng tạo Thương hiệu Thời trang nam Aristino đã sẵn sàng cho các thiết kế được trình làng tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina mùa thứ 10.



Thương hiệu thời trang Metiseko



Cái tên Metiseko là sự kết hợp giữa từ “métis”, hay “métisser”, trong tiếng Pháp có nghĩa là lai hóa, thường được sử dụng để miêu tả những sự kết hợp tinh hoa giữa hai nền văn hóa và “eko” là viết tắt của ecology (hệ sinh thái). Có thể thấy rằng, ngay từ khi sáng lập năm 2011, cặp đôi gốc Pháp Erwan Perzo và vợ Florence Mussou đã xác định một hướng đi rất “xanh” cho thương hiệu thời trang. Thân thiện với môi trường là tiêu chí tiên quyết mà Metiseko luôn đưa lên hàng đầu khi tạo nên các bộ sưu tập của mình.

Hai nhà đồng sáng lập Metiseko: Erwan Perzo và vợ anh – Florence Mussou.

Metiseko hứa hẹn sẽ là thương hiệu mang đến ẩn số thú vị cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina.

Thương hiệu thời trang nam Biluxury



Với phong cách sáng tạo và thanh lịch, Biluxury được mệnh danh là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực “All for man”. Theo tiết lộ từ đội ngũ sáng tạo, lần đầu đến với sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina 2019, Biluxury sẽ mang đến cho khán giả BST với tên gọi “Sauvage” được lấy cảm hứng từ thiên nhiên hùng vĩ, qua đó làm nổi bật tính cách người đàn ông can trường, từng trải. “Sauvage” hứa hẹn sẽ trở thành làn sóng mới trong huyết mạch của làng thời trang Việt.

Thiết kể của Biluxury mang tới cho phái mạnh Việt hình ảnh trẻ trung, năng động, hiện đại và cũng không kém phần lịch sự, sang trọng.

NTK Lek Chi - Thương hiệu áo cưới thiết kế Lek Chi Bridal



Trong danh sách các thương hiệu thời trang tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina lần này, Lek Chi Bridal là thương hiệu duy nhất dành riêng cho phái đẹp trong ngày trọng đại, được yêu mến bởi hàng ngàn khách hàng trong và ngoài nước.

Lek Chi Bridal là thương hiệu áo cưới thiết kế đúng nghĩa, với những mẫu váy cưới được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ trên nền chất liệu cao cấp nhập khẩu. Mỗi chiếc váy của Lek Chi Bridal là một sản phẩm được chăm chút kỹ lưỡng, đầu tư nhiều chất xám giúp cô dâu toả sáng và tự tin trong ngày trọng đại của cuộc đời. Có thể thấy rằng, Lek Chi là một nhà thiết kế váy cưới hiện đại, có con mắt tinh tế và hiểu rõ được phái đẹp muốn gì.



Trở lại với mùa thứ 10 đặc biệt kỷ niệm chặng đường thời trang, Lek Chi mang đến giới mộ điệu BST “Madly In Love – Những kẻ say tình” – một bức tranh của cõi “ như say như mộng” , cõi của những kẻ say tình. BST áo cưới thiết kế duy nhất tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina Thu Đông 2019 chắc chắn sẽ là món quà lớn đầy bất ngờ mà Lek Chi mang đến cho giới mộ điệu thời trang.