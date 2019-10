The Best Street Style 2019 ngày đầu tiên: Các nhóc tỳ diện đồ sắc màu nổi loạn, thần thái lạnh lùng như fashionista

Với sức nóng chưa hề hạ nhiệt sau nhiều năm tổ chức, hoạt động The Best Street Style trong khuôn khổ diễn ra Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina Thu Đông 2019 được dự đoán sẽ tiếp tục thu hút đông đảo giới trẻ có đam mê về thời trang được thỏa sức sáng tạo thể hiện phong cách riêng của bản thân. The Best Street Style Thu Đông 2019 sẽ diễn ra từ ngày 26 – 31/10/2019 tại Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza (24, Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sáng nay, rất nhiều những tín đồ thời trang cùng các mẫu nhí đã có mặt để ghi lại những khoảng khắc street style chất lừ tại sự kiện The Best Street Style trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Aquafina Thu Đông 2019. Không kể những anh chị lớn với những set đồ cá tính nổi loạn, các bé con cũng phô diễn style ngộ nghĩnh, xinh xắn với thần thái xuất thần chẳng hề thua kém người mẫu chuyên nghiệp. Chính sự xuất hiện của các nhóc tỳ đã tạo nên bầu không khí vui vẻ, ngập tràn sắc màu trong ngày đầu tiên diễn ra The Best Street Style 2019.

Thần thái thế này đã đủ "so găng" với các fashionista đình đám chưa?

The Best Street Style 2019 được khởi động bằng những nhóc tỳ với gu thời trang biến hóa không ngừng. Cô nhóc "neon" nổi bần bật giữa phố đi bộ Hồ Gươm với màn mix&match những sắc màu ấn tượng mà đến người lớn chắc cũng chẳng chất bằng.

Thêm một cô nàng "neon" với sắc xanh chuối bắt mắt, nhưng không nổi loạn bất cần như cô bạn trên mà năng động khi mix cùng jacket denim. Cặp kính hoa trở thành điểm nhấn "kute" cho cô nhóc chất lừ này.

Mẫu nhí nàu lại xinh xắn ngọt ngào với set đồ matching vải twend cổ điển. Chất liệu cùng thiết kế tưởng như chỉ dành cho người lớn - những cô nàng công sở sành mốt, thì nay cô gái xinh xắn ngọt ngào này cũng diện xinh yêu chẳng kém.

Bộ 3 "minion" lên đồ đồng điệu hợp dơ nhau từng chi tiết.

"Nhà có 4 nàng tiên" mà nàng nào cũng màu mè hết nấc luôn. Những cô nhóc cá tính không lẫn vào đâu được với thiết kế áo đủ sắc cầu vồng không quên nhấn nhá thêm cho mái tóc xoăn tít bằng những món phụ kiện siêu điệu.

Anh chàng này lại ra dáng người lớn đĩnh đạt với bộ jumsuit kaki chỉn chu kèm kính mắt xuyệt tông chất miễn bàn. Tóc tai còn vuốt gel bóng lóng loáng thế này thì đủ độ chất, thừa độ manly rồi.