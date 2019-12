Cả làng náo động vì nhặt được 25 bánh heroin ở bãi biển

Ảnh: VOV.

Sáng 1/12, các chiến sĩ Ðồn Biên phòng Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) tiếp tục tuần tra dọc bãi biển nơi phát hiện 25 bánh heroin trôi dạt. Nhiều người dân tụ tập ở bờ biển theo dõi.

Trung tá Bùi Văn Ðức - Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, lúc 16h30 phút ngày 30/11, một người dân đến Ðồn trình báo và giao nộp 1 bánh dạng bột màu trắng hình chữ nhật, rộng 10cm, dài 15cm. Bên ngoài bọc 1 bao nilon màu trắng, in chữ Trung Quốc và hình 2 con sư tử.

Phòng nghiệp vụ Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác minh gói bột trắng này là heroin. Lập tức, Ðồn Biên phòng Tam Thanh huy động toàn bộ lực lượng (hơn 40 người) xuống tận nhà dân vận động giao nộp, đồng thời tổ chức tuần tra dọc bờ biển nơi người dân phát hiện. Ðến 20h30 phút ngày 30/11, tổng số bánh heroin được phát hiện là 25.

Ðêm 30/11 và sáng 1/12, các cán bộ, chiến sĩ được phân công tuần tra, lùng sục dọc 7km bờ biển Tam Thanh, đồng thời tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương đến từng nhà người dân để vận động, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tàng trữ ma túy. Theo Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp điều tra.

Anh Lê Văn Thảo (33 tuổi, trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh), nhân viên bảo vệ bãi tắm Tam Thanh, đang đi dọc bãi biển thì phát hiện một chiếc can màu vàng dạt vào bờ. Anh Thảo cùng một số người dân có mặt tò mò mở chiếc can, phát hiện nhiều bánh bột được đóng gói cẩn thận. Nghi ngờ là ma túy, anh lấy một gói giao nộp cho Ðồn Biên phòng Tam Thanh, trình báo sự việc. Khi biết gói bột là heroin, anh Thảo chạy lại khu vực phát hiện chiếc can nhựa, nhặt thêm 12 gói khác và giao nộp cơ quan chức năng.

“Lúc đó cũng nhiều người có mặt, mỗi người cầm một hoặc vài gói. Cũng không ai nghĩ đó là ma túy mà nghĩ có thể là bánh gì đó của Trung Quốc”, anh Thảo kể.

“Ðơn vị đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam tuyên dương, khen thưởng anh Lê Văn Thảo vì đã sớm phát hiện, báo cáo sự việc kịp thời. Nếu không phát hiện sớm, sợ rằng sự việc sẽ còn phức tạp hơn”, Trung tá Ðức nói.