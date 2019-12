Hà Nội: Phát hiện “vật thể lạ” ở gần đường cất hạ cánh sân bay Nội Bài

Trước đó, ngày 18/11, ngay sau khi nhận được thông báo, đội môi trường Trung tâm khai thác khu bay tổ chức kiểm tra thực tế, phát hiện và thu gom một miếng kim loại chất liệu nhôm, kích thức 50cm - 15cm nghi là bộ phận của máy bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc ngay sau đó đã phối hợp với Cảng hàng không Nội Bài yêu cầu đài kiểm soát không lưu điều hành toàn bộ các chuyến bay cất, hạ cánh sử dụng đường CHC 11R/29L kiểm tra, rà soát lại toàn bộ đường CHC 11L/29R.



Phát hiện "vật thể lạ" ở gần đường cất hạ cánh Nội Bài

Các hãng hàng không (Jetstar, Vietjet, Qatar, Vietnam Airlines, Bamboo Airways) được yêu cầu kiểm tra toàn bộ máy bay hạ, cất cánh trong khoảng thời gian 5 -7 giờ ngày 18/11 và họ đã phản hồi, xác nhận lại không phát hiện bất thường.

“Đến nay, các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ việc vật ngoại lai từ đâu ra, của bộ phận thiết bị nào”, vị lãnh đạo Cảng hàng không miền Bắc thông tin.

Theo vị này, hiện nay, tần suất các máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài rất lớn (mỗi ngày cất hạ cánh hơn 500 chuyến), thêm nữa, các máy bay từ nhiều điểm đến sân bay Nội Bài, chính vì vậy, việc xác định nguyên nhân dẫn tới vụ việc gặp nhiều khó khăn.

“Ngoài hệ thống camera tại sân bay, đường băng, hàng ngày, các hãng hàng không đều đi kiểm tra việc đảm bảo an ninh, an toàn tại sân bay. Thêm nữa, phía cảng vụ cũng tiếp tục đi kiểm tra việc đảm bảo an ninh, an toàn. Việc kiểm tra chéo nhau giữa cảng vụ và các hãng như vậy nhằm đảm bảo an ninh tại sân bay được tốt nhất” vị lãnh đạo Cảng hàng không miền Bắc thông tin thêm.