BTC Lễ hội cún cưng 2019 lên tiếng về bảng quy định "không giải quyết cho chó cỏ" vào lễ hội

Quy định cấm chó cỏ Việt Nam tham gia Lễ hội cún cưng gây bức xúc

Những ngày qua, dư luận xôn xao về thông tin Lễ hội cún cưng 2019 tổ chức tại Công viên văn hoá Đầm Sen (TP. HCM) có hành vi phân biệt giữa các giống chó.

Cụ thể, Ban tổ chức (BTC) lễ hội cún cưng 2019 đã để bảng quy định: "Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia lễ hội cún cưng Sài Gòn 2019 tại CVVH Đầm Sen trong 2 ngày 17,18/8/2019. BTC xin thông báo đến quý du khách những quy định khi tham gia lễ hội như sau:..", bao gồm 10 điều.

Quy định cấm chó cỏ vào tham gia Lễ hội cún cưng 2019 gây bức xúc với nhiều người.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có điều thứ 10 xuất hiện trong bảng nội quy này. Cụ thể, điều 10 được in nổi bật màu đỏ ở cuối cùng trên bảng quy định như sau: "Không giải quyết cho chó cỏ vào lễ hội cún cưng".

Sau khi bảng quy định này xuất hiện đã gây tranh cãi dữ dội giữa nhiều người, trong số này đa phần là những ý kiến bức xúc, chỉ trích Lễ hội cún cưng vì phân biệt chó ta và chó tây.

Theo nhiều người, chó cỏ được xem là giống chó của Việt Nam, thường được các gia đình nuôi vì dễ chăm sóc, thân thiện và rất trung thành với chủ khi có thể giữ nhà... Việc cấm cửa chó cỏ vào lễ hội cún cưng được xem là hành động phân biệt đối xử với các giống chó.

Cuộc thi dành cho cún cưng với sự tham gia áp đảo của nhiều giống cho từ nước ngoài.

Thậm chí nhiều người chỉ trích rằng, nội quy cấm chó cỏ của một Lễ hội cún cưng được xem lớn nhất tại TP. HCM chẳng khác nào gây sự thù ghét đối với giống chó của Việt Nam.

Ngoài ra nhiều người cũng kêu gọi tẩy chay Lễ hội cún cưng lần này vì hành động phân biệt các giống chó.

Nội quy do phía Công viên văn hoá Đầm Sen phụ trách in

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, anh Đoàn Minh Thuận - đại diện BTC Lễ hội cún cưng 2019 cho biết câu lạc bộ nuôi cún cưng của anh đứng ra phối hợp với Công viên văn hoá Đầm Sen tổ chức Lễ hội cún cưng năm nay. Mỗi đơn vị có nhiệm vụ riêng, đơn vị anh Thuận thì tổ chức nội dung, còn phía Đầm Sen phụ trách công tác bảo vệ và các hoạt động khác cho lễ hội.

Điều 10 đã được gỡ bỏ trong quy định khi Lễ hội cún cưng 2019 diễn ra.

Về bảng nội quy có điều 10 cấm chó cỏ, anh Thuận xác nhận là có thật và sự việc này được anh phát hiện vào hôm qua (16/8), ngay lập tức anh đã liên hệ phía Đầm Sen gỡ bỏ bảng nội quy đó vì không đúng với tiêu chí của Lễ hội cún cưng.

"Việc in nội quy này là do phía Đầm Sen phụ trách, tôi cũng bất ngờ và không hay biết có điều 10 đó. Khi phát hiện sự việc tôi đã trao đổi với họ yêu cầu Ban giám đốc Đầm Sen gỡ bỏ điều 10. Sau đó hỏi vì sao lại thêm nội quy cấm chó cỏ như vậy, không đúng với nội quy của BTC thì đơn vị này cho biết lo sợ những con chó cỏ thả rông, không được chăm sóc, không tiêm phòng, không vệ sinh,... có thể làm mất an toàn cho người tham gia nên họ tự ghi vào", anh Thuận chia sẻ.

Những hình ảnh của Lễ hội cún cưng 2019 trong sáng nay (17/8).

Theo anh Thuận, dù thế nào đi nữa anh cũng đứng ra nhận lỗi về vấn đề ngoài ý muốn này, không đổ lỗi cho bên nào cả vì đây là trách nhiệm của người tổ chức lễ hội cún cưng. Bên cạnh đó, thay mặt BTC Lễ cún cưng 2019 anh Thuận gửi lời xin lỗi tới mọi vì sự cố không mong muốn này.

Đại diện BTC cũng cho biết, từ trước đến nay mặc dù nhiều lần tổ chức lễ hội cún cưng nhưng đây là lần đầu tiền gặp sự cố này, những lần trước không hề có sự phân biệt giống chó nào.

Hiện tại nội quy này đã bị gỡ bỏ điều 10 và Lễ hội cún cưng 2019 tại Công viên văn hoá Đầm Sen vẫn diễn ra như bình thường.

Được biết đây là cuộc thi dành cho những chú chó nuôi được tổ chức hàng năm. Hầu hết các giống chó chủ yếu được mua về từ nước ngoài với giá cả chục triệu đồng.