Bộ phim “phá đảo” mọi kỉ lục trong series Doraemon tại Nhật Bản sắp đổ bộ Việt Nam

Phim điện ảnh mới nhất về chú mèo máy màu xanh – Phim Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng đang tạo nên "cơn sốt" tại thị trường Nhật Bản. Chỉ sau 1 tháng công chiếu, tác phẩm hoạt hình này đã thu về hơn 4 tỉ Yên với gần 4 triệu lượt người xem. Tính đến cuối tuần vừa qua, tập phim thứ 38 về Doraemon đã trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong series với doanh thu ước tính hơn 53 triệu USD. Và chỉ còn 2 tuần nữa, bộ phim cũng sẽ đổ bộ Việt Nam.

Trailer "Phim Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng"

Chú "Mèo Ú" Doraemon cùng những người bạn Nobita, Suneo, Shizuka, Jaian, bấy lâu nay, đã là một phần ký ức tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam. Dường như đứa trẻ nào cũng từng có thời ngấu nghiến những trang truyện tranh và mê mẩn với bộ sưu tập bảo bối thần kỳ của mèo máy xanh. Khi chuyển thể lên màn ảnh, series này cũng nhanh chóng chiếm trọn trái tim cộng đồng fan. Với mỗi thước phim trong trẻo đi qua, người xem sẽ luôn tìm những cảm giác rất thân quen. Vậy nên, cứ mỗi dịp hè đến, khán giả lại háo hức, chờ đón phần phim mới.

Tập thứ 38 trong series điện ảnh Doraemon xoay quanh cuộc phiêu lưu tới vùng đất mới của Nobita. "Tớ sẽ tìm ra hòn đảo kho báu!", Nobita quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch sau khi hùng hồn tuyên bố với nhóm bạn Jaian, Suneo và Shizuka. Nhờ bảo bối "bản đồ truy tìm kho báu" của Doraemon, Nobita cùng những "cạ cứng" của mình bắt đầu hành trình trên con tàu mang tên "Vầng hào quang Nobita". Thế nhưng, chưa kịp cập bến, cả nhóm đã bị hải tặc tấn công! Trong lúc chống trả lại kẻ địch, Shizuka đã bị hải tặc bắt cóc! Còn những người còn lại đã may mắn chạy thoát, họ tình cờ gặp Flock – một cậu bé trôi dạt trên biển cùng con vẹt robot tên Quiz. Flock vốn là một thợ cơ khí vừa trốn thoát khỏi tàu của lũ hải tặc, cậu biết được bí mật quan trọng của hòn đảo kho báu!

Nhưng liệu Flock có giúp nhóm của Nobita giải cứu Shizuka khỏi tay bè lũ hải tặc xấu xa và khám phá ra bí mật trên hòn đảo kho báu này hay không?

Phiên bản lần này được biên kịch bởi nhà văn Kawamura Genki – người từng mang lại tiếng vang cho hàng loạt anime như Your Name, The Boy and The Beast, dựa trên tiểu thuyết Đảo Giấu Vàng nổi tiếng của Robert Louis Stevenson.

Doraemon: Nobita và Đảo Giấu Vàng sẽ được khởi chiếu tại việt Nam từ ngày 25.05.2018.