Bình Dương: Mẹ hốt hoảng khi quan sát camera thấy con trai 17 tháng tuổi bị bạn cùng lớp giẫm đạp lên người

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/11 tại Trường Mầm non Dạ (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, bé L.H.P. (17 tháng tuổi) được gia đình gửi tại trường mầm non trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L.T.T.Th. theo dõi qua camera giám sát thấy con trai mình nằm bất động. Ngay sau đó, P. bị các bạn cùng lớp liên tiếp giẫm đạp lên người.

Lúc này trong lớp có một giáo viên và một bảo mẫu đang cho các bé khác ăn gần đó nhưng không chú ý phát hiện.

Bé trai bị bạn giẫm đạp ngay cạnh bảo mẫu. (Ảnh trích xuất từ camera)

Mãi đến khi người mẹ hốt hoảng gọi điện thoại báo thì hành động giẫm đạp lên người bé của các trẻ khác mới được can thiệp.

Sau khi đưa bé về, gia đình đã dẫn P. đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy bé có chấn thương phần mềm ở đầu và rối loạn tiêu hóa.

Gia đình sau đó đã làm đơn phản ánh lên UBND phường An Phú, thị xã Thuận An vì cho rằng giáo viên trong lớp không làm tròn trách nhiệm, thờ ơ khi chăm sóc con mình dẫn đến ảnh hưởng về sức khỏe.

Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tại thị xã Thuận An đã tiếp nhận vụ việc và đang bàn phương án xử lý với các cá nhân sai phạm.