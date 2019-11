Nghệ An: Bé trai 10 tháng tuổi tử vong bất thường tại bệnh viện

Chiều ngày 17/11, gia đình đã đưa thi thể cháu Nguyễn Đăng K. (10 tháng tuổi, ngụ xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về quê nhà để lo an táng sau khi tử vong tại bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An.

Theo báo cáo từ phía bệnh viện, bệnh nhi K. nhập viện từ 10 ngày trước với các triệu chứng sốt cao liên tục, ho, khò khè. Bệnh nhi được chuẩn đoán bị viêm phổi nặng, viêm não- màng não, nhiễm khuẩn huyết và được điều trị tại khoa cấp cứu.

Bệnh nhi K. được bác sĩ chỉ định tiêm kháng sinh Ceftazidim và Tobramycin.

Chiều ngày 15/11 bác sĩ chuẩn đoán bé K. bị viêm phổi nặng, nhiễm khuẩn huyết, đề nghị thay kháng sinh, dùng Rocephin.

Bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An - nơi xảy ra vụ việc.

11h30 ngày 16/11 cháu K. tiêm kháng sinh Tobramycin ngày thứ 3, Rocephin ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi tiêm, cháu bé có biểu hiện tím tái, khó thở, nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh.

Các bác sĩ đã kịp thời xử lí theo phác đồ sốc phản vệ . Tuy nhiên, đến 1h30 ngày 17/11, cháu bé bị chảy máu mũi, sau đó xuất hiện thiếu niệu, phù chân tay.

Đến 6h30 sáng cùng ngày, cháu K. tử vong.

Bác sĩ Trần Văn Cương- Phó giám đốc bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã gửi báo cáo ban đầu cho Sở Y tế Nghệ An về vụ việc này. Phía bệnh viện sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để kết luận nguyên nhân tử vong của bệnh nhi.

Hiện nguyên nhân dẫn đến việc cháu K. tử vong đang được tiếp tục làm rõ.