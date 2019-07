Bị sinh non trong toilet khi mới 24 tuần tuổi và bị chảy máu não, phổi nhưng bé gái vẫn sống sót kỳ diệu

Sarah Myatt, 28 tuổi, bắt đầu cảm thấy đau bụng và ngày càng dồn dập khi mang thai ở tuần thứ 24 nên đã quyết định đi khám vì quá lo lắng cho đứa con đầu lòng của mình.



Myatt nói: "Tôi nhận ra có gì đó khác lạ nên đã quyết định đến cơ sở chăm sóc ý tế để kiểm tra. Nhưng cơn đau vẫn dữ dội và ngày càng tăng lên".

Myatt nhớ lại: "Tôi hét lên với Paul để nói với anh ấy rằng cơn đau cuối cùng đã biến mất, nhưng chỉ sau vài giây, nó đã quay trở lại và tôi nhận ra mình sắp sinh".

10 giờ sau, khi cô đang ở nhà với người chồng chưa cưới tên là Paul Donaldson (30 tuổi, sống tại thành phố Stoke-on-Trent, Staffordshire, Anh), Myatt đã bất ngờ sinh con đầu lòng trong nhà vệ sinh, bé được đặt tên là Kiara.

Kiara Myatt chào đời lúc 24 tuần trong nhà vệ sinh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện (trái), giờ đây cô bé đã 15 tháng tuổi và phát triển rất tốt (phải)

Lúc mới sinh, bé Kiara rất yếu ớt và được đưa vào bệnh viện đồng thời bắt đầu có dấu hiệu của sự sống khi chờ xe cứu thương. Các bác sĩ cho biết con gái của cô bị chảy máu hai bên não, phổi, và đang phải vật lộn để có đủ oxy. (Chỉ số oxy từ 95 – 100% là bình thường đối với một em bé khỏe mạnh, nhưng Kiara ở mức 56%).



Khi mới chào đời, cở thể của Kiara có màu xanh và xanh đen.

Được sinh ra sớm hơn những đứa trẻ khác 16 tuần nên Kiara có rất ít cơ hội để có thể tiếp tục sự sống, Myatt và chồng chưa cưới đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều tồi tệ nhất đến với đứa con đầu lòng của mình.



Myatt nói: "Chúng tôi không biết liệu con gái bé bỏng của mình có thể chiến thắng được 'số phận' không, tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra nhưng cũng cố gắng suy nghĩ tích cực và không từ bỏ hy vọng dù là mong manh nhất".

Về mặt y học, tình trạng của Kiara là xuất huyết phổi và xuất huyết não thất (IVH), tình trạng này phổ biến nhất ở trẻ sinh non, đặc biệt là những trẻ có thiếu cân.

Xuất huyết não thất xảy ra sớm trong cuộc đời của trẻ sinh non, với 90% xảy ra trong ba ngày đầu tiên của cuộc đời.

Các bác sĩ cho rằng một số yếu tố kết hợp để làm cho trẻ sinh non dễ bị xuất huyết não thất hơn. Đầu tiên, các mạch máu trong não của một em bé sinh non mỏng hơn so với những đứa trẻ đủ tháng. Trẻ sinh non cũng có thể bị trải qua những đợt thiếu oxy và tiếp xúc với những biến động lớn hơn về huyết áp.

Nhưng dường như "phép màu" đã đến với Kiara, tình trạng của cô bé đã dần cải thiện sau 4 tháng được chăm sóc đặc biệt và đứa con đầu lòng của Sarah Myatt đã được 15 tháng tuổi và hoàn toàn có thể trở về với bố mẹ để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc.

Hành trình lớn lên của Kiara.

Mỗi năm ở Anh có khoảng 60.000 ca sinh non, trong số đứa trẻ được sinh ra "cực kỳ sớm", từ 24 tuần trở xuống thì tỷ lệ sống sót là khoảng 60%, 40% còn lại sẽ không qua khỏi hoặc sẽ phải chịu những khuyết tật nghiêm trọng bao gồm bại não, các vấn đề nghiêm trọng về thính giác, mù lòa, chậm phát triển hoặc khó khăn trong học tập, theo Bệnh viện Đại học Southampton.



(Nguồn: Dailymail)