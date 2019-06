Cô gái bị xuất huyết não vì hát karaoke quá to và lời cảnh báo của bác sĩ

Những người yêu thích hát karaoke cần đặc biệt lưu ý, nếu bạn hát quá to có thể gây ra huyết áp cao. Tiểu Tuyết sống tại Trịnh Châu, Trung Quốc, là sinh viên năm 2 đã cùng bạn bè đi hát karaoke nhiều lần. Nhưng lần này, sau khi hát một bài, Tiểu Tuyết bắt đầu xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt.



Bạn bè cho rằng Tiểu Tuyết đau bụng do ăn linh tinh, nên vội đưa cô về ký túc xá nghỉ ngơi. Vài tiếng sau, triệu chứng của Tiểu Tuyết trở nên nghiêm trọng và cô bắt đầu nôn ói. Nhận thấy tình hình nguy cấp, mọi người liền đưa Tiểu Tuyết đến bệnh viện khám.

Bác sĩ Lưu Kỳ, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, cho biết sau khi kiểm tra phát hiện bệnh nhân xuất huyết não khoảng 30ml máu. Nếu trường hợp này xảy ra ở nhóm người cao tuổi thì người bệnh có thể rơi vào trường hợp xấu là hôn mê hoặc liệt nửa người.

Xuất huyết não tự phát xảy ra trong vòng 72 tiếng là giai đoạn nguy hiểm nhất, người bệnh cần được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt và theo dõi chặt chẽ sự thay đổi của đồng tử. Tuy người bệnh vẫn còn trẻ nhưng tình trạng của bệnh nhân không thể xem nhẹ.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra không phát hiện Tiểu Tuyết mắc các bệnh bẩm sinh. Nguyên nhân có thể là do trước kỳ nghỉ hè, Tiểu Tuyết đã trải qua quá trình thi cử căng thẳng tạo áp lực lớn, cộng thêm yếu tố ngủ không đủ giấc khiến bệnh trở nặng.



Nhìn nhận từ góc độ y học, nếu bạn có thói quen sinh hoạt tốt là nghỉ ngơi hợp lý thì bạn sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ Lưu Kỳ nhắc nhở: "Hát to có thể gây ra huyết áp cao. Đặc biệt, với nhóm người lao lực quá độ, nếu gặp huyết áp cao, tinh thần căng thẳng nên nghỉ ngơi điều độ, tránh tham gia những hoạt động quá sức khiến cảm xúc biến động gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe".

Ngoài ra, la hét hoặc hát liên tục chắc chắn không tốt cho thanh quản. Việc hát một nốt quá cao mà chưa có sự khởi động hoặc tập dượt cũng như bắt thanh quản hoạt động quá nhiều sẽ làm cổ họng bị tổn thương. Nên dành thời gian nghỉ ngơi để thanh quản được thư giãn, không phải làm việc quá sức. Vậy nên, dù là người yêu ca hát đến mức nào bạn cũng nên chú ý để giữ gìn sức khỏe của mình.



Theo Ettoday