Bí quyết giúp các cặp vợ chồng duy trì đời sống tình dục nóng bỏng và lãng mạn sau nhiều năm quan hệ liên tục

Không giống như thời kỳ son rỗi hay lúc còn hẹn hò, cuộc sống hậu hôn nhân và có con của nhiều cặp vợ chồng trở nên mệt mỏi vì việc chăm sóc con nhỏ, cùng những áp lực về tài chính để ổn định cuộc sống.

Vì lẽ đó, không ít người, đặc biệt là phụ nữ, đã mặc định tin rằng chuyện chăn gối không còn quan trọng nữa và xếp nó ở gần cuối danh sách những điều ưu tiên. Đây chính là một niềm tin sai lầm khiến đời sống hôn nhân của nhiều cặp đôi rạn nứt và hậu quả là một trong hai người sẽ ngoại tình, hoặc ly hôn.

Nói về vấn đề này, Emily Nagoski - Chuyên gia về tình dục học, đồng thời là tác giả cuốn sách The Come As You Are Workbook: A Practical Guide to the Science of Sex, đã chia sẻ trong một buổi TedTalk vào hồi tháng 5 vừa qua như sau:

"Những người bạn thân của tôi thường hỏi tôi rằng họ nên làm sao để duy trì ham muốn về chuyện ấy sau nhiều năm chung sống. Bạn biết đấy, họ hỏi tôi điều đó vì tôi là một chuyên gia về các vấn đề tình dục. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc suy giảm ham muốn không liên quan nhiều tới việc hai người đã chung sống với nhau bao lâu."

Theo đó, trước khi đưa ra hai bí kíp giúp các cặp vợ chồng duy trì đời sống tình dục nóng bỏng, Nagoski cũng chỉ ra hai quan niệm sai lầm về chuyện giường chiếu mà nhiều người mắc phải.

"Đầu tiên, quan hệ tình dục rất thường xuyên không có nghĩa là bạn và bạn đời đang duy trì được sự kết nối với nhau trong chuyện ấy. Khi đã có gia đình, chẳng có ai trong số chúng ta làm tình hàng ngày hoặc nhiều lần một ngày trong nhiều ngày liên tiếp, vì chúng ta đều bận rộn.

Thứ hai, hai bạn không buộc phải có những chuyến phiêu lưu tình ái hay những màn ân ái hoang dã. Một khảo sát mà tôi đã thực hiện trước đây cho thấy, yếu tố giúp các cặp vợ chồng giữ lửa chuyện yêu không nằm ở tần suất, địa điểm quan hệ, hay mức độ mạnh bạo của mỗi cuộc yêu, mà chính là việc họ luôn luôn âm yếm, ôm ấp và vỗ về nhau sau đó."

Vậy thì cuối cùng, sau nhiều năm chung sống, bí kíp để giữ được ham muốn và sự kết nối mạnh mẽ với bạn đời trong chuyện giường chiếu là gì?

Dưới đây là hai lời khuyên từ Nagoski:

1. Xây dựng một tình bạn bền vững giữa hai người



Có thể, bạn đã nghe điều này nhiều lần rồi, rằng tình bạn chính là nền tảng tốt và vững bền nhất của mọi cuộc hôn nhân. Một tình bạn tuyệt vời dựa trên niềm tin tưởng mạnh mẽ mà hai người dành cho nhau chính là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống tình dục của bạn nói riêng, và đời sống hậu hôn nhân nói chung.

Thử tưởng tượng xem, bạn làm sao có thể thực sự thư giãn và thúc đẩy cảm xúc lẫn ham muốn của mình với một người bạn không tin tưởng cho lắm, và người ấy cũng không thực sự hiểu và biết lắng nghe, chia sẻ với bạn? Khi đó, nếu hai bạn có quan hệ thường xuyên thì điều ấy hầu như chỉ là nghĩa vụ để giúp một trong hai giải tỏa nhu cầu về thể xác, hơn là gắn kết về tâm hồn và duy trì ngọn lửa tình nóng bỏng.

2. Luôn dành sự ưu tiên cho "chuyện ấy"

Nagoski chia sẻ: "Tất cả những cặp vợ chồng duy trì được sự kết nối mạnh mẽ trong nhu cầu và ham muốn được thân mật thể xác với bạn đời đều có một điểm chung. Đó là họ luôn ưu tiên việc làm tình. Họ luôn cố gắng sắp xếp và dành thời gian cho nhau trên giường, bất chấp những lời ngụy biện hoặc những cái cớ để trì hoãn việc ấy."

Ngoài ra, Nagoski cũng cho biết thêm rằng việc giải quyết hết các nhiệm vụ và công việc còn tồn đọng như deadlines, giặt đồ, dọn nhà,... cũng là yếu tố giúp cuộc ân ái của hai người thành công rực rỡ hơn. Bởi rõ ràng, chẳng ai có thể thực sự thư giãn trong lúc làm tình trong khung cảnh bừa bộn, hoặc sếp cứ liên tục hối thúc,...

Rõ ràng, một đời sống tình dục nóng bỏng sau nhiều năm chung sống không phải là thứ quá xa vời hay quá khó khăn để có thể đạt được. Nếu như khi còn yêu đương, hẹn hò, chúng ta nghĩ rằng chuyện giường chiếu giúp mình yêu đối phương hơn, và ngược lại, thì khi bước vào hôn nhân, điều đó vẫn đúng nếu không muốn nói là rất quan trọng. Bởi thế, dù đã có con hay chưa, dù bận rộn với công việc và đam mê kiếm tiền thế nào, cũng đừng quên "dành thời gian cùng nửa kia" nhé!