Bị nhạc sĩ Huy Tuấn phê bình nghiêm khắc, Huỳnh Anh dừng chân tại "Trời sinh một cặp"

Trời sinh một cặp mùa 3 tập 10 với chủ đề nhạc phim đã xác định các gương mặt bước vào đêm bán kết. Cũng trong phần thi này, nhiều bất ngờ xảy ra khi Thanh Hương lần 2 lọt top nguy hiểm dù diễn xuất nhập tâm, Đồng Ánh Quỳnh, dancer Kim Anh bứt phá khi thay đổi phong cách trình diễn.

Có lẽ Huỳnh Anh là nghệ sĩ duy nhất của Trời sinh một cặp mùa 3 kiên định với dòng nhạc mình theo đuổi. Và chính vì thế, trong vòng thi này, anh vẫn lựa chọn một bài hát mang giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng nói về tình yêu đôi lứa. Shallow là bản nhạc phim được Huỳnh Anh lựa chọn để song ca cùng HLV Đinh Hương.

"Đến vòng này vẫn nghe Huỳnh Anh hát tiếng Anh thì không còn hấp dẫn nữa. Thứ hai là cách dàn dựng phải lựa chọn khác tốt hơn chứ không phải là một phần trình diễn mà tôi đã quen thuộc. Bài này không lợi thế cho Huỳnh Anh mà là HLV" – Huy Tuấn nghiêm khắc.

Kết quả, Thu Phương cho 9,75 điểm, Huy Tuấn cho 9,25 điểm và Nguyễn Quang Dũng cho 9,5 điểm.

"Trời sinh một cặp": Huỳnh Anh trình bày ca khúc "Shallow"

Lady Marmalade là ca khúc kinh điển của phim ca nhạc đại thắng phòng vé - Moulin Rouge được Đồng Ánh Quỳnh và Văn Mai Hương lựa chọn.

Trở lại với phóng cách sexy vốn có, Đồng Ánh Quỳnh cho thấy sự tiến bộ khi không chỉ khắc phục được những quãng hụt hơi ở vòng thi trước mà cô làm chủ sân khấu và luyến láy những nốt cao khá trơn tru. Nữ người mẫu còn không ngần ngại thể hiện vũ đạo và phong cách trình diễn nóng bỏng của mình.

Nơi ta chờ em – bản hit nhạc phim đình đám của Em chưa 18 được Kim Anh lựa chọn song ca cùng HLV Thiên Vương MTV.

Dancer Kim Anh luôn được đánh giá là thí sinh thông minh, chơi chiến thuật và biết tận dụng thế mạnh của mình. Nếu ở tập trước cô ẵm trọn 3 điểm 10 khi thể hiện vũ đạo và những bản nhạc sôi động sở trường thì sang thử thách mới này nữ dancer lại nhẹ nhàng, nữ tính và có phần đằm thắm hơn. Kim Anh cho thấy sự tiến bộ khi thể hiện một dòng nhạc mới. Cô được giám khảo đánh giá hát truyền cảm, giàu cảm xúc dù đôi chỗ có phần… hơi quá.

Thu Phương cho 9,75 điểm, riêng Huy Tuấn và Nguyễn Quang Dũng đồng thuận cho 9,5 điểm.

Hồi ức – Ngày chưa giông bão – Hai ca khúc nổi tiếng trong phim Người bất tử được cô trò Đinh Hương – Thanh Hương thể hiện trong đêm Nhạc phim.

Không mở đầu tiết mục với những câu hát cao vút, khuấy động sân khấu như trước, Đinh Hương và Thanh Hương chọn cách hát kể chuyện dẫn dắt vào tiết mục. Lấy cảm hứng từ bộ phim Người bất từ, Đinh Hương hóa thân người mẹ kể cho đứa con gái nghe về truyền thuyết bất tử của con người. Từ đoạn kết câu chuyện, Thanh Hương lên những nốt cao của Ngày chưa giông bão khá hợp lí.

Không gian được dàn dựng có phần ma mị, huyền ảo, nữ diễn viên còn bất ngờ trổ tài múa khiến khán giám khảo và khán giả thích thú. Đặc biệt, nhập tâm với vai diễn, Thanh Hương đã bật khóc nức nở khi vừa kết thúc phần trình diễn. Được biết, nữ diễn viên sốt nặng trước đêm thi diễn ra, tuy nhiên, cô vẫn cố gắng hết mình để trình diễn.

Thu Phương đánh giá cao giọng hát của Thanh Hương với 10 điểm. Nguyễn Quang Dũng, Huy Tuấn cho 9,75 điểm.

The Phantom of the Opera – Lựa chọn một bản nhạc kịch kinh điển là quyết định mạo hiểm dành cho quản lý Hòa Minzy và Văn Mai Hương.

Vẫn giữ tinh thần của bài hát, Châu Nhật Nguyên hóa thân chàng quý tộc trẻ, bỏ qua nỗi sợ hãi bóng tối thăm thẳm để giải cứu cô gái trẻ. Nam phóng viên lột tả được tinh thần bài hát khi thể hiện chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Dù trước đó, từng tâm sự chưa từng thử sức hát tiếng Anh nhưng Châu Nhật Nguyên vẫn quyết tâm vượt qua thử thách của chính mình.

Thu Phương, Huy Tuấn cho 9,75 điểm, riêng Nguyễn Quang Dũng cho 9,5 điểm.

Bohemian Rhapsody là ca khúc nhạc phim khép lại đêm thi thuộc về thí sinh Soho Hoàng Sơn và HLV Đinh Hương.

Không gian được dàn dựng tối giản, cặp đôi tái hiện lại câu chuyện của nhóm nhạc đình đám người Anh – Queen. Cả hai thổi tung sân khấu với không gian của rock bằng những đoạn lên tone và gằn giọng cực chất.

Huy Tuấn cho 9,5 điểm, Thu Phương, Nguyễn Quang Dũng cho 9,75 điểm.

Kết thúc đêm thi các thí sinh bước vào vòng loại trừ. Kim Anh và Đồng Ánh Quỳnh an toàn, đồng nghĩa với đó Thanh Hương tiếp tục rơi vào vòng nguy hiểm lần 2 cùng Huỳnh Anh, Châu Nhật Nguyên và Soho Hoàng Sơn. Với việc bình chọn của khán giả, Thanh Hương, Soho Hoàng Sơn được bước tiếp, Huỳnh Anh và quản lý Hòa Minzy dừng bước.

Tập 11 Trời sinh một cặp mùa 3 sẽ được phát sóng vào ngày 5/7 trên VTV3 lúc 21h15.