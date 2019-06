Huỳnh Anh bất ngờ thừa nhận đã yêu Đinh Hương khi đứng chung sân khấu

Sau vòng loại trừ đầu tiên nhiều gay cấn, Trời sinh một cặp mùa 3 tập 7 tiếp tục với phần thi Mashup – Liên khúc. Được đánh giá là vòng thi khó nhất của chương trình, Mash up – Liên khúc buộc các thí sinh phải thể hiện sự sáng tạo không chỉ dàn dựng sân khấu mà còn việc phối các bài hát sao cho hòa hợp với nhau.

3 giám khảo quyền lực: Huy Tuấn, Thu Phương, Phạm Toàn Thắng.

Tập 7 "Trời sinh một cặp" mùa 3: Huỳnh Anh - Đinh Hương với bản mashup "City of stars"

Dù sở hữu chất giọng truyền cảm, lãng tử tuy nhiên, Huỳnh Anh lại khá run rẩy khi hát nhạc Việt. Chính vì thế, anh cùng HLV Đinh Hương lựa chọn bản mash up: Lucky, Fly me to the moon và City of stars để phô diễn khả năng của mình.

Nam diễn viên thừa nhận rằng anh đã đặt cảm xúc thật của mình khi diễn cảnh yêu cùng Đinh Hương. Phần thi của Huỳnh Anh nhận được 2 điểm 9,75 từ Phạm Toàn Thắng, Thu Phương và 9,5 từ Huy Tuấn.



Trước đó, tập 7 được mở màn bởi bản mashup Mặt trời của em – Thu cuối – We don't talk anymore – Umbrella - Despacito của Đồng Ánh Quỳnh và HLV Văn Mai Hương. Lựa chọn táo bạo với một bản mashup 5 ca khúc trên nền nhạc chủ đạo của Despacito, Đồng Ánh Quỳnh khéo léo khoe được vũ đạo cùng với khả năng hát tiếng Anh, Tây Ban Nha khá nhuần nhuyễn. Dù gặp nhiều tranh luận nhưng kết quả điểm số của Đồng Ánh Quỳnh nhận được khá tốt từ giám khảo. Thu Phương, Huy Tuấn cho 9,75 điểm, riêng Phạm Toàn Thắng cho 10 điểm.

Nobody – Vài lần đón đưa – Ngày mai anh đi là một tiết mục mashup khôn ngoan theo lộ trình tình cảm của cặp đôi đang yêu nhau. Không phải là những tiết mục phô diễn vũ đạo như trước, Kim Anh trong phần thi này đằm thắm hơn và hát tình hơn, mang một gam màu hoàn toàn mới. Điểm nhấn của tiết mục chính là sự bè phối nhuần nhuyễn của cặp đôi. Thu Phương, Huy Tuấn đồng loạt cho 9,75 điểm. Phạm Toàn Thắng tin vào sự chân thật và câu chuyện tình của cặp đôi nên đã cho điểm 10 tuyệt đối.

Võ Thanh Can – Văn Mai Hương đưa khán giả về với giai điệu của dân ca Bắc Bộ với Hoa thơm bướm lượn, Bèo dạt mây trôi và Người ở đừng về. Điểm nhấn của phần thi là những quãng hò ngọt của Võ Thanh Can. Thu Phương, Phạm Toàn Thắng đều đồng ý cho: 9,5 điểm, Huy Tuấn khó tính hơn với: 9,25.

Được tiết lộ là sẽ chơi lớn tại vòng thi Mash up – Liên khúc của Trời sinh một cặp mùa 3, Yaya Trương đã viết bản rap Call me Yaya để trình diễn cùng ca khúc Word up với HLV Đinh Hương. Mở đầu tiết mục Yaya Trương Nhi tung ngay "hàng nóng" của mình khi thể hiện đoạn rap do chính cô sáng tác với những ca từ mạnh mẽ, sắc bén: "Tôi hát không hay, rap nghe cũng tạm nhưng không phải là bình hoa di động". Huy Tuấn, Phạm Toàn Thắng cho 9,5 điểm. Riêng Thu Phương cho 9,75 điểm.

Trời sinh một cặp mùa 3 tập 8 với đêm thi quyết định của 5 thí sinh còn lại diễn ra vào lúc 21g15 ngày 15/6 trên VTV3.