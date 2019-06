Bi kịch gia đình và nguyên nhân người cha 80 tuổi dùng dao chém chết con trai

Ngày 13/6, phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng cha giết con trong đêm. Nghi can là ông Lô Văn Viên (80 tuổi), trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này được xác định đã dùng dao chém người con trai thứ 2 là anh Lô Văn V. (47 tuổi) tử vong.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Được biết, gia đình nghi phạm thuộc diện hộ nghèo, có 5 người con và đều đã lớn tuổi. Tuy nhiên, trong nhà còn có 2 người con chưa lập gia đình, trong đó có anh Lô Văn V.. Cả gia đình chủ yếu làm nương rẫy, riêng ông Lô Văn Viên do tuổi cao và có uy tín nên làm thầy cúng trong bản.

Ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cho biết: "Tôi cũng không rõ vì sao anh V. không chịu lấy vợ vì bản tính anh này cũng bình thường, không có tiền án tiền sự, không có dấu hiệu nghiện ma túy. Tuy nhiên, chỉ có điều là hay tụ tập bạn bè uống rượu, thậm chí có lúc nhiều ngày không về".

Theo vị chủ tịch xã, đây là sự việc chấn động khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Từ trước đến nay chưa hề xảy ra vụ việc nào kinh hoàng như thế này. Ngoài ra, một phần cũng do không ai hiểu được vì sao ông Lô Văn Viên lại có thể xuống ta tàn độc đến thế.

Theo người thân trong gia đình, vào tối 9/6, ông Lô Văn Viên được một gia đình trong bản mời đến làm lễ vía, sau đó mời ăn cơm uống rượu. Đến khi trở về nhà thì ông Viên đã trong tình trạng ngà ngà say, bước đi không vững. Thấy bố như vậy nên anh V. lên tiếng trách móc.

Lời qua tiếng lại, nghĩ rằng con trai hỗn hào, trong lúc bức xúc, cộng với có hơi men trong người, ông Viên dùng con dao mẹo vẫn thường mang đi phát rẫy chém hai nhát vào đầu và tay của con trai, khiến anh Lô Văn V. tử vong sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

"Việc cha con ông Lô Văn Viên cãi nhau như cơm bữa cả bản ai cũng biết. Tuy nhiên mọi người cũng chỉ nghĩ người trong nhà thì mâu thuẫn rồi cũng để đấy thôi, hơn nữa ông Viên có mắng con cũng vì muốn tốt cho con. Sắp đến 50 tuổi rồi mà anh V. vẫn ở trong nhà ăn bám cha mẹ, trong khi ông Viên đã già sắp về với rừng núi rồi. Vì vậy, rất nhiều lần ông Viên ngỏ ý muốn anh V. lấy vợ sinh cháu trước khi bố mất, nhưng anh này vẫn không chịu", ông Lượng nói.

Hai cha con bất đồng quan điểm nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã, xô xát. Những lần trước, vợ ông Viên ở nhà nên can ngăn kịp thời, hôm xảy ra sự việc người vợ đi vắng nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

Như đã đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 9/6, ông Lô Văn Viên và con trai Lô Văn V. đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát vào người và phần đầu của anh V.. Nạn nhân được người thân đưa ra bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào khoảng 8h ngày 10/6.