Bi kịch của dàn sao “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” sau 22 năm: Nam chính từng cận kề cái chết, nữ chính tự tử bỏ lại 2 con thơ

Bộ phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" được phát sóng vào năm 1997. Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống và tình yêu của hai nhân vật Min Hee và Yun Hee. Hai người có sự cách biệt về hoàn cảnh nên đã nhiều lần phải xa cách nhau.

Cuối cùng bằng tình yêu trong sáng và bản lĩnh của mình, họ đã đến được với nhau và thành công trong sự nghiệp.

Tuy rằng có cốt truyện đơn giản nhưng với tài năng diễn xuất của dàn diễn viên, bộ phim được khán giả Hàn Quốc và Việt Nam rất đón nhận.

Cũng từ đây tên tuổi của Ahn Jae Wook, Choi Jin Sil, Cha In Pyo, Jeon Do Yeon bỗng vụt sáng. Hơn 2 thập kỉ trôi qua, có người vẫn giữ được ánh hào quang, nhưng có người đã đi về cõi vĩnh hằng.

Ahn Jae Wook

Trong phim nam diễn viên vào vai một anh chàng yêu thích ca hát và theo đuổi đam mê đến cùng dù bị gia đình ngăn cản. Gương mặt có nét lãng tử cộng thêm tài năng ca hát của Ahn Jae Wook đã khiến cho bao nhiêu thiếu nữ rung động. Không chỉ riêng trong phim, nam tài tử cũng làm rất tốt ở mảng diễn xuất và ca hát ở ngoài đời. Sau thành công với "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", Ahn Jae Wook cũng tham gia nhiều dự án phim khác nhưng không đạt được nhiều thành công như trước.

Năm 2009, nam ca sĩ bất ngờ bị thông báo có khối u nang trong cổ họng. Ngay sau đó, anh đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và thành công. Tuy nhiên bệnh tật vẫn còn đeo bám lấy ngôi sao "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" khi anh tiếp tục bị xuất huyết não dưới màng nhĩ khi đang tham gia tiệc tại Mỹ. Đây là một căn bệnh nguy hiểm và có tỉ lệ tử vong cao, nhưng một lần nữa anh đã được cứu sống sau 5 tiếng phẫu thuật. Ahn Jae Wook đã phải nghỉ 1 năm để dưỡng bệnh.



Hiện nay, dù không còn đạt nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng nam diễn viên đã tìm được hạnh phúc với tổ ấm bên vợ là nữ diễn viên Choi Hyun Joo cùng cô con gái dễ thương. Anh cũng rất hay đăng tải hình ảnh đi chơi của gia đình lên mạng xã hội.

Choi Jin Sil

Mỗi khi nhắc đến Choi Jin Sil, người hâm mộ không khỏi thở dài tiếc thương cho "kiếp hồng nhan bạc mệnh". Giai đoạn từ năm 1989 - 2000 là thời kỳ đỉnh cao của nữ diễn viên khi cả 16 phim truyền hình và 18 dự án điện ảnh cô tham gia đều thành công, trong đó phải kể tới "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", "Hương vị tình yêu", "Bức thư tình"… Từ đó, Choi Jin Sil được tôn vinh là "Diễn viên quốc dân".

Đang lúc đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2000 Choi Jin Sil bất ngờ thông báo kết hôn với người chồng kém 5 tuổi là Jo Sung Min, cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó, đám cưới thu hút sự chú ý của dư luận, Choi Jin Sil và Jo Sung Min được xem là cặp "tiên đồng, ngọc nữ" khi cả hai đều đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.



Tuy nhiên, bức màn màu hồng bị kéo xuống ngay sau đó 1 năm khi Choi Jin Sil hạ sinh cậu con trai đầu lòng. Thời gian đó, Jo Sung Min gặp chấn thương khiến sự nghiệp của cầu thủ này xuống dốc. Sự nghiệp chững lại, Jo Sung Min nhiều lần ngoại tình, đồng thời liên tục đánh đập Choi Jin Sil khiến nữ diễn viên bị tổn thương cả thể xác và tinh thần. Ngay cả khi cô sinh con gái vào năm 2003 thì thái độ của chồng cũng không thay đổi. Tệ hơn, Jo Sung Min đã đánh Choi Jin Sil tới mức nhập viện. Cô đã đồng ý ly hôn và quay trở lại sự nghiệp với những tác phẩm để đời: "Cuộc chiến hoa hồng", "Scandal cuối cùng"…

Bi kịch tiếp tục đeo bám Choi Jin Sil vào năm 2008, khi nữ diễn viên bị buộc tội có liên quan đến cái chết của bạn thân là Ahn Jae Hwan. Dư luận cho rằng, cô ráo riết đòi khoản nợ 2,5 triệu USD khiến bạn thân phải tự tử. Vào ngày 2/10/2008, ở tuổi 39, nữ diễn viên đã thắt cổ tự tử để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Nữ diễn viên đã vĩnh viễn ra đi bỏ lại hai con nhỏ thơ cho em trai. Đây là tin tức gây sốc cho toàn bộ người dân Hàn Quốc và là một mất mát lớn cho làng điện ảnh xứ Kim chi.

Sau cái chết của nữ diễn viên, em trai cô cũng tự tử theo vào năm 2010. Ba năm sau đó, chồng cũ của cô cũng tử tự, đáng chú ý là cả hai đều dùng cách của Choi Jin Sil để tự tử. Nhiều người hâm mộ đau lòng khi thấy thảm kịch của gia đình nữ diễn viên vì sau 11 năm kể từ cái chết của mẹ, con gái của Choi Jin Sil đã bộc lộ dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Cha In Pyo

Khán giả tại Việt Nam đã quen thuộc với "ông trùm" Cha In Pyo qua những vai diễn lạnh lùng trong các bộ phim Tình anh trao em, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Anh và em, Ông trùm, Thời đại anh hùng… đặc biệt vai Lee Joon Hee trong "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" – là một chàng trai nhà giàu và quyền thế nhưng lại có trái tim yêu rất chân thành. Sau vai diễn này, Cha In Pyo lại thu về thêm rất nhiều fan nữ.

Phải nói rằng, Cha In Pyo là diễn viên có đời sống sạch nhất trong dàn diễn viên "Ước mơ vươn tới một ngôi sao". Năm 1995, anh tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Shin Ae Ra sau khi cả hai đóng phim cùng nhau khiến người hâm mộ bất ngờ vì cặp đôi đang ở độ tuổi 20 với sự nghiệp ở đỉnh cao.



Tuy nhiên, sau 24 năm, Cha In Pyo và Shin Ae Ra đã chứng minh rằng quyết định năm đó của họ là không sai lầm khi cả hai được xem là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất showbiz Hàn. Sau khi kết hôn, nam diễn viên không nhận nhiều phim nữa để tập trung chăm lo cho vợ, con trai và hai cô con gái nuôi.

Người hâm mộ ca ngợi cặp đôi rất nhiều vì nghĩa cử cao đẹp của họ, cả hai cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ trẻ em khó khăn. Họ còn là cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm em bé để giúp đỡ các em đến tuổi trưởng thành. Được ca ngợi nhiều là vậy, cặp vợ chồng vẫn không hề kiêu căng mà vô cùng khiêm tốn, họ chỉ mong có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục được làm công việc giúp đỡ trẻ em khó khăn.

Jeon Do Yeon

Sau 22 năm từ "Ước mơ vươn tới một ngôi sao", Jeon Do Yeon là người duy nhất trong dàn diễn viên chính vẫn giữ được sự nổi tiếng và càng ngày càng tỏa sáng. Cô gia nhập làng trí năm 17 tuổi nhưng lúc đó có quá nhiều đối thủ đáng gờm như Go Hyun Jung, Kang San Mi… Phải đến năm 24 tuổi, cô mới tìm thấy cơ hội với tác phẩm điện ảnh đầu tay "The Contact", ngay lập tức cô nhận về giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh năm 1997.

Jeon Do Yeon không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn thu hút vì lối diễn xuất táo bạo trong các bộ phim nóng gán mác 18+. Cô không hề ngần ngại khi nói về vai diễn trong các bộ phim nóng của bản thân.

Không chỉ thể hiện tốt trong những bộ phim mang đề tài nhạy cảm, Jeon Do Yeon còn thể hiện xuất sắc trong các bộ phim tâm lý như Secret Sunshine… Đây là tác phẩm đưa nữ diễn viên đến với những giải thưởng danh giá trên thế giới như Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Hàn Quốc, LHP Châu Á, LHP Châu Á – Thái Bình Dương. Vào năm 2007, cô vinh dự là gương mặt Hàn Quốc đầu tiên trở thành ảnh hậu của LHP Cannes.



Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Jeon Do Yeon còn có gia đình hạnh phúc với chồng và con gái. Cô chia sẻ rằng, chồng cô rất thấu hiểu và cảm thông khi cô phải diễn những cảnh nóng.