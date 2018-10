Choi Jin Sil: Kiếp hồng nhan lỡ chân bước vào cuộc hôn nhân bất hạnh, cuộc đời khép lại ở tuổi 40 để lại tấn bi kịch cho các con

Ngày 2/10 của 10 năm về trước, cả làng giải trí châu Á bàng hoàng trước tin tức Choi Jin Sil tự tử, qua đời ở tuổi 40. Người ta khóc thương cho số phận của một kiếp hồng nhan, một tài năng bạc mệnh và nhất là xót xa cho nỗi đau của những người ở lại gồm một người mẹ già và 2 đứa con thơ của nữ diễn viên.



Nữ minh tinh hàng đầu showbiz Hàn thập niên 90

Sinh ra trong một gia đình tan vỡ, thiếu thốn vật chất trăm bề, Choi Jin Sil từ nhỏ chứng kiến sự vất vả của mẹ nên đã ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Cơ hội mở ra với cô bé 9 tuổi xinh xắn khi một công ty quảng cáo ngỏ lời mời làm người mẫu. Những khoản thu nhập đầu đời dù ít ỏi nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống của 2 mẹ con người đẹp.

Gương mặt khả ái giúp Choi Jin Sil thăng tiến không ít trong công việc và nhờ đó mà dễ dàng rẽ hướng sang lĩnh vực điện ảnh. Vai diễn đầu tiên của nữ diễn viên trong tác phẩm cổ trang 500 Years of Joseon nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nhưng chính những trải nghiệm trong cuộc sống khó khăn đã trở thành hành trang giúp Choi Jin Sil có thể "cảm" và lột tả nhân vật một cách hoàn chỉnh nhất trên màn ảnh.

Chỉ 3 năm lăn lộn trong ngành giải trí, Choi Jin Sil đã có được vai diễn chính đầu tay trong đời trong phim điện ảnh Cô dâu nổi loạn. Từ đó, thời điểm hoàng kim trong sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1968 chính thức mở ra. Ở thập niên những năm 90, Choi Jin Sil là một trong những cái tên tiên phong đứng đầu làn sóng Hallyu, khi đó đang manh nha tấn công mạnh mẽ màn ảnh châu Á. Những tác phẩm nổi tiếng của cô thời điểm đó có thể kể đến như Hương vị tình yêu, Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Bức thư tình, Anh và em…



Thời điểm đó, khắp nơi tràn ngập hình ảnh của Choi Jin Sil, danh tiếng của cô được vươn lên hàng ngôi sao quốc dân, được người dân xứ kim chi cực kỳ yêu mến đồng thời ngưỡng mộ tinh thần vượt khó từ một cô gái nghèo đến nữ diễn viên hạng A có trong tay mọi thứ từ nhan sắc, tiền tài đến danh vọng.

Cuộc hôn nhân bất hạnh mở ra bi kịch của kiếp hồng nhan

Năm 2000, Choi Jin Sil bất ngờ tuyên bố kết hôn với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Jo Sung Min. Bỏ qua khoảng cách tuổi tác thì chuyện tình chị em xứng đôi về tài sắc lẫn danh tiếng khiến người ta không thể không ngưỡng mộ. Đám cưới của họ được đánh giá như sự kiện thế kỷ với hơn 1.500 khách tham dự còn truyền thông thì "trực chiến" 24/7 để đưa tin liên tục.Nhưng Choi Jin Sil và Jo Sung Min đều không ngờ rằng chờ sẵn trước mắt họ lại là cuộc hôn nhân bất hạnh và tấn bi kịch liên lụy đến rất nhiều người mà họ yêu thương.

Kết hôn được 1 năm, Choi Jin Sil hạ sinh con trai đầu lòng. Không may khi đó, Jo Sung Min lại liên tục gặp chấn thương khiến sự nghiệp thể thao của anh bị chững lại suốt thời gian dài. Áp lực công việc khiến cầu thủ trở nên cáu gắt và trút hết mọi giận dữ lên người vợ.



Dư luận Hàn Quốc từng một phen chấn động khi hình ảnh Choi Jin Sil mặt mũi bầm dập do bị chồng bạo hành dã man được đăng tải trên các mặt báo. Đáng nói hơn, thời điểm đó, nữ diễn viên đang mang thai lần 2. Cảnh sát địa phương tiết lộ họ nhiều lần can thiệp các cuộc xung đột giữa 2 vợ chồng Choi Jin Sil nhưng lần nào người đẹp cũng nhẫn nhịn cho qua, không khởi kiện cũng như không chịu ký vào lá đơn ly hôn do Jo Sung Min đề nghị. Từ đầu đến cuối, Choi Jin Sil nhẫn nhịn hết tất cả tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cốt chỉ để bảo vệ hạnh phúc các con.

Choi Jin Sil bị chồng đánh đến nỗi nhập viện.

photo-7 photo-8 Để bảo vệ tổ ấm hạnh phúc cho các con mà Choi Jin Sil đã phải chịu không ít tủi nhục.

Cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân bất hạnh đến năm 2004, Choi Jin Sil cũng phải chấp nhận buông tay. Cô giành quyền nuôi con bằng thỏa thuận chi trả hết số nợ của Jo Sung Min. Khi ấy, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ đóng phim và vẫn giữ được sức hút tên tuổi.



Những tưởng cuộc sống của Choi Jin Sil sau khi thoát khỏi người chồng bạo lực sẽ bình yên hơn nhưng không. Năm 2008, cô bị tố là người gián tiếp gây ra cái chết của bạn thân Ahn Jae Hwan khi bắt ép anh trả nợ, khiến người này túng quẫn mà tự tử. Có hàng nghìn cách để phân bua nhưng Choi Jin Sil lại chọn giải pháp tiêu cực nhất, dùng chính mạng sống của mình để chứng minh sự trong sạch. Ngày 2/10/2008, Choi Jin Sil treo cổ tự tử lại nhà riêng. Tin tức nữ diễn viên qua đời gây chấn động cả châu Á.

Sau khi Choi Jin Sil qua đời, 2 con của cô được giao cho bà ngoại và cậu là nam ca sĩ Choi Jin Young nuôi dưỡng. Tấn bi kịch không chỉ dừng lại ở đó, nối bước Choi Jin Sil là em trai và chồng cũ của nữ diễn viên cũng chọn kết thúc cuộc đời bằng cách thức treo cổ mà cô đã làm, lần lượt vào năm 2010 và 2013.



Gánh chịu nhiều nỗi đau và mất mát nhất không ai khác chính là những người ở lại, cụ thể là 2 con và mẹ ruột Choi Jin Sil. Bà ngoại tuổi già sức yếu trong chớp mắt mất đi 2 người con giỏi giang, đẹp đẽ, nay lại tiếp tục còng lưng nuôi dưỡng cháu ngoại khi ấy chưa đầy 10 tuổi.

photo-11 photo-12 Khép lại cuộc đời tuyệt vọng của người ra đi là mở ra những ngày tháng đau khổ và tổn thương cho người ở lại.

Tháng 8/2017, con gái Choi Jin Sil, Choi Joon Hee, bất ngờ chia sẻ bị bà ngoại bạo hành trong suốt 9 năm qua kể từ khi mẹ qua đời. Vụ việc khiến cảnh sát phải nhanh chóng vào cuộc nhưng cuối cùng kết luận đây chỉ là chiêu trò thu hút sự nổi tiếng của con gái cố nghệ sĩ. Choi Joon Hee còn bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và được bạn thân của mẹ là nữ diễn viên Lee Young Ja, giúp đỡ, đưa đi điều trị tâm lý.



photo-13 photo-14 Lùm xùm của con gái Choi Jin Sil khiến công chúng thương nhiều hơn là giận, vì làm sao có thể trách được khi những đứa trẻ ấy đã mang trong mình quá nhiều nỗi tổn thương khi bị người thân lần lượt rời bỏ.

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Choi Jin Sil chọn cho mình cái kết bi thương nhất để thoát khỏi cuộc sống đầy khổ đau nhưng người dân Hàn Quốc vẫn mãi nhớ đến cô với vô vàn nỗi tiếc nuối về một tài năng sớm nở tối tàn, một kiếp hồng nhan bạc phận và thương cho hoàn cảnh của những người ở lại. Dù đã mãi mãi ra đi nhưng Choi Jin Sil vẫn luôn sống trong tim của người hâm mộ trên khắp châu Á như một ngôi sao kiên cường, không bao giờ ngừng tỏa sáng.



