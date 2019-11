Bị đồng nghiệp cũ gọi điện "dằn mặt" tội quên bạn bè, cô nàng công sở đáp lại một chân lý khiến đầu máy bên kia cứng họng dừng hình!

Quá trình trở thành đồng nghiệp cũng tương đồng như hành trình yêu đương của đôi lứa vậy! Ban đầu khi mới bước vào công ty, chúng ta sẽ mất thời gian tìm hiểu làm quen lẫn nhau. Rồi tình cảm đồng nghiệp được nuôi nấng theo năm tháng. Đến khi chúng ta nghỉ việc, thì hầu hết các mối quan hệ đồng nghiệp cũng chẳng còn. Bởi giờ đây mỗi người một nơi, không thể gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày.

Thành ra, những câu chuyện về đồng nghiệp cũ cũng rất... trời ơi đất hỡi chẳng kém cạnh gì người yêu cũ cả!

An Trang, cô gái công sở 26 tuổi vừa chuyển đến chỗ làm mới cũng chưa lâu. Cô dường như đã bắt nhịp được với môi trường của công ty này và vui vẻ trong mỗi ngày đi làm. Lý do mà Trang nghỉ công ty cũ cũng không phải là vấn đề gì quá to tát, chỉ là Trang thấy mình cần một sự thay đổi trong sự nghiệp. Với cả Trang vừa chuyển nhà nên lựa chọn một nơi gắn bó gần nhà cũng là điều hợp lý.

Với các đồng nghiệp cũ, trước đây khi làm việc thì mối quan hệ của Trang với họ cũng bình thường, vui vẻ. Sau khi Trang rời đi, cô ít nói chuyện với họ hơn nhưng vẫn để trong danh sách bạn bè ở Facebook.

Một ngày nọ, khi đang trong giờ làm chuẩn bị tan ca, An Trang nhận được một cuộc gọi điện từ đồng nghiệp cũ. Cô nghĩ rằng chắc gọi điện mời cưới chứ còn việc gì khác đâu. Trước đây khi làm việc cùng thì Trang cùng cô nàng này cũng khá thân thiết.

An Trang mở máy lên và nhận được luôn một tràng:

"Alo, Trang đấy à, dạo này sang công ty mới cái là quên bạn quên bè luôn ngay nhỉ? Nghe nói Trang đang vui với đồng nghiệp mới ha, lại còn lương cao chót vót thì còn gì bằng! Thế này những người đồng nghiệp cũ như mình chỉ như ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây? Định rủ bạn hôm nào đi cà phê mà nghe chừng khó phết!"

Giọng điệu của người đồng nghiệp cũ kia cũng chẳng có gì tử tế mà nghe toàn mùi móc mỉa sân si. Thế nhưng An Trang không dùng cách đó để đối đáp, cô vẫn nói bằng một giọng hào sảng thường ngày:

"Chào My, lâu quá rồi không nói chuyện, chưa gì bạn đã xả ra cho mình một tràng như vậy sao?

Không biết My có hiểu định nghĩa về chu kỳ của mối quan hệ hay không? Mình nhớ có đọc ở đâu đó, HLV bóng đá nổi tiếng Carlo Ancelotti đã nói rằng bất cứ mối quan hệ xã hội hay công việc nào cũng có chu kỳ. Chính bởi chắc chắn nó sẽ nhạt dần qua năm tháng nên chúng ta chẳng cần quá dằn vặt bản thân không giữ nổi mối quan hệ ấy.

Điều mà tớ đã làm rất tốt là trong khi chúng ta như hai người đồng nghiệp, tớ đã thực sự cố gắng hết mình vì mối quan hệ đó. Vì vậy tớ không có gì phải hối tiếc.

Theo quan điểm của triết học, con người như một vật thể trong vũ trụ. Mà đã là vật thể thì phải vận động liên tục không ngừng, cả về vật chất lẫn nhận thức. Khi môi trường thay đổi, chuẩn mực và giá trị cũng sẽ thay đổi.

Nhiều khi chúng ta chia tay các mối quan hệ là để bắt đầu những tình bạn mới tốt đẹp hơn. Và chia tay đâu có nghĩa là kết thúc? Chia tay là để biết đâu một ngày gặp lại, chúng ta vẫn vui vẻ chào nhau. Còn cái kiểu cứ hẹn "hôm nào" như bạn, thì tôi dám cá là sẽ chẳng bao giờ! Mong bạn sẽ sống tốt và hiểu những lời gì mình nói, My ạ!"

Lúc đầu, phía đồng nghiệp cũ kia mạnh mồm là thế, ấy vậy mà sau một tràng triết lý của An Trang, đầu dây còn lại chẳng còn có khả năng vang lên câu chữ gì!

Khi An Trang nói chuyện điện thoại, đồng nghiệp cô cũng ngồi gần và có nghe được. Tưởng chừng như mọi người sẽ nghĩ An Trang là người có mới nới cũ nhưng không, vì lập luận của cô rất thực tế và vô cùng hợp tình hợp lý nên ai cũng đồng lòng.

Các chị em công sở ạ, qua câu chuyện trên, hi vọng rằng chúng ta sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn vào bản chất của các mối quan hệ, để không phải tự dằn vặt bản thân và trách móc những người khác. Hữu duyên thì đến mà hết duyên thì đi, vậy thôi!