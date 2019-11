Bị chặn không cho mang rượu lên tàu, người phụ nữ đứng nép sang một bên uống sạch và cái kết khiến mọi người vừa giận vừa thương

Ngày 6/11, trang The Paper đưa tin, có một người phụ nữ bất chấp mang rượu lên tòa hỏa, cuối cùng bị hải quan chặn lại. Thay vì bỏ luôn chai rượu rồi lên tàu, nhưng người này đã quyết định uống hết vì sợ phí. Kết quả sau cùng cô đã say mèm và rơi vào trạng thái không tỉnh táo, ban quản lý nhà ga phải gọi cấp cứu đến đưa vào bệnh viện kiểm tra.



Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 4/11 tại thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một người phụ nữ đã mang theo một chai nước 500ml vào cổng hải quan. Tuy nhiên, khi đến nơi, các nhân viên ở đây phát hiện đây không phải là nước bình thường mà là rượu trắng và cấm không cho mang lên tàu. Người phụ nữ sau khi biết chuyện đã đứng sang một bên để thu xếp hành lý. Tưởng rằng cô sẽ bỏ lại và tiếp tục hành trình, nhưng bất ngờ cô đã mở ra uống hết 500ml rượu trắng ấy. Sau cùng cô đã ngã gục ngay giữa trạm tàu.

Nhân viên đường sắt ở Hoài Hóa chia sẻ rằng, người phụ nữ này đã sử dụng bình nước suối để đựng 500ml rượu trắng. Khi nhân viên bảo rằng không thể mang rượu lên tàu và yêu cầu gọi người nhà đến mang rượu về thì người phụ nữ nói rằng không kịp, cô cần phải lên tàu gấp, nên mở chai nước ra và uống hết. Lúc này, nhân viên an ninh đã ra giúp đỡ nói rằng đừng uống, vì sợ cô ấy sẽ có những cư xử không đúng, nhưng cô khẳng định mình không sao, vì nếu không uống mà bỏ đi thì rất lãng phí.

Cuối cùng, người phụ nữ kia say mèm gục giữa trạm tàu. Nhân viên an ninh đường sắt đã phải gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn rằng người phụ nữ ấy không gặp vấn đề nghiêm trọng gì.

Sau khi câu chuyện người phụ nữ được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa phần mọi người đều cảm thông cho cô ấy. Bởi vì kinh tế khó khăn, nên lãng phí một chai rượu cũng là vấn đề. Ngoài ra, một số người bình luận rằng, hy vọng sức khỏe của cô ấy không sao, cũng như nhắc nhở mọi người đừng tùy tiện hành động như thế này, để tránh trường hợp xấu xảy ra.

(Nguồn: The Paper)