Bệnh polyp đại tràng và polyp dạ dày mà diễn viên Minh Tiệp vừa phát hiện có thể tiến triển thành ung thư không?

Mới đây, diễn viên Minh Tiệp bất ngờ sẻ về tình trạng sức khỏe của mình trên trang cá nhân. Anh viết: "Cuộc sống vui thật. Hôm qua rất khỏe và tình cờ đi khám sức khỏe bác sĩ yêu cầu xử lý ngay 3 polyp đại tràng và 3 polyp dạ dày. Hồi hộp đợi sinh khiết. Mong là ổn".



Được biết trước khi nhận được kết quả này, Minh Tiệp từng mắc bệnh viêm đại tràng suốt hơn 10 năm, cứ ăn vào là đi ngoài khiến anh ăn cũng chẳng dám ăn no, mà vừa ăn lại vừa lo sức khỏe tụt dốc.

Minh Tiệp được bác sĩ yêu cầu xử lý ngay 3 polyp đại tràng và 3 polyp dạ dày.

Minh Tiệp từng chia sẻ: "Công việc đóng phim liên miên từ sáng đến đêm, ăn uống thất thường, đảo lộn chế độ sinh hoạt, cùng với việc phải uống rượu bia thường xuyên khiến tôi bị bệnh viêm đại tràng từ mười mấy năm nay, nên sáng nào anh cũng bị đau bụng, đi ngoài phân lỏng, nhất là mỗi lần nhậu xong".

Căn bệnh này khiến nam diễn viên ăn cái gì bụng cũng phản ứng ngay, vừa đau vừa khó chịu, đi ngoài phân sống tới 5- 6 lần mỗi ngày nhất là hôm nào ăn đồ nhiều đạm, dầu mỡ. Còn hôm nào mà đi gặp bạn bè, uống chút rượu bia là cũng cầm chắc cả ngày trong nhà vệ sinh. Có giai đoạn, Minh Tiệp phải ăn uống thanh đạm "như đi tu" nhưng bệnh tình không thuyên giảm, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc.

Mắc căn bệnh viêm đại tràng, nam diễn viên cảm thấy lo lắng, không dám đi khám vì sợ mình đã bị ung thư đại tràng. Phải đến khi được vợ và mẹ động viên, anh mới lấy hết can đảm đi khám và cũng rất may là anh chỉ bị viêm đại tràng.

Trong lần khám mới nhất, nam diễn viên được bác sĩ yêu cầu xử lý ngay 3 polyp đại tràng và 3 polyp dạ dày, dù chưa có kết quả sinh khiết khối u xong nhiều khán giả và đồng nghiệp đã tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên.

Hình ảnh nội soi dạ dày và đại tràng của diễn Minh Tiệp.

Polyp đại tràng là gì? Có nguy hiểm không?



Polyp là những khối u lành tính. Khi ruột già hình thành quá nhiều khối u dạng này thì bệnh sẽ mang tên đa polyp đại trực tràng. Mặc dù đa số khối u polyp lành tính xong người bệnh vẫn có nguy cơ tiềm ẩn ung thư bởi khi 1 trong những khối u này tăng sinh quá mức, không được biệt hóa sẽ trở thành ác tính.

Bệnh này có tính chất gia đình, nguyên nhân gây ra được cho là do di truyền. Do đó hầu như không có cách nào phòng ngừa bệnh. Điều chúng ta có thể làm là theo dõi và ngăn ngừa bệnh hóa ác bằng cách can thiệp cắt u khi cần thiết.

Polyp dạ dày là gì?

Polyp dạ dày là các khối u của các tế bào hình thành trên lớp lót bên trong dạ dày. Những polyp này khá hiếm và thường không gây ra bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng khó chịu nào. Polyp dạ dày thường được phát hiện khi bác sĩ kiểm tra vì một số lý do khác.

Hầu hết các polyp dạ dày không trở thành ung thư. Tuy nhiên, một số loại có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày trong tương lai. Dựa trên loại polyp dạ dày bạn có, việc điều trị có thể liên quan đến việc loại bỏ polyp hoặc theo dõi sự thay đổi của nó.