Bé gái đột nhiên lên cơn co giật, sùi bọt mép sau khi mẹ đặt trong ghế ngồi ô tô hơn 1 giờ đồng hồ

Một buổi chiều, chị Kirsti Clark cùng chồng là anh Christopher Clark, sống ở Falkirk, Scotland, quyết định đưa 2 cô con gái của mình, Malena Clark (3 tuổi) và Harper Clark (3 tuần tuổi) đến trung tâm mua sắm cách nhà 45 phút đi xe. Cả gia đình dành 3 giờ để dạo chơi ở đó.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, gia đình anh chị Clark quyết định về nhà, nhưng họ đã gặp phải tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm và phải mất 1 giờ 30 phút, cả nhà mới về đến nhà. Bé gái Harper đã phải nằm trên chiếc ghế ngồi ô tô trẻ em thêm khoảng 15 phút nữa trong khi bố mẹ cho chị Malena đi ngủ.

Sau một chuyến mua sắm mệt nhoài và phải ngồi gần 2 giờ đồng hồ trên ghế xe ô tô, môi của Harper đã chuyển sang màu xanh, má đỏ ửng khi được bố bế lên giường nằm.

Chị Kirsti nhớ lại: "Khi chúng tôi về đến nhà, đã quá giờ đi ngủ của Malena nên tôi đành phải để Harper nằm ở ghế xe chờ chúng tôi đưa Malena lên giường. Sau đó, chồng tôi bế Harper lên nhưng có vẻ như con không thoải mái nên anh ấy đã đặt Harper nằm xuống giường. Con bé đạp liên tục. Tôi nói với anh ấy là hình như môi của con trông như có màu xanh, đồng thời, chồng tôi cũng bảo má con sao đỏ ửng lên thế. Anh ấy bế con lên, nhìn Harper, tôi biết ngay đã có điều gì không ổn".

"Sau đó, chúng tôi cho con bú sữa, có lúc Harper nín thở, nên chúng tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ quen để hỏi. Cô ấy bảo hãy thử thổi vào mặt bé. Tôi làm theo nhưng không có tác dụng, rồi đột nhiên, con tôi lên cơn co giật và sùi bọt ở mũi và miệng".

Bà mẹ sợ hãi kể tiếp: "Thật đáng sợ. Đó không phải là cơn động kinh bình thường. Chồng tôi đang ôm và vỗ vào lưng con, trong khi tôi đang cố mở miệng ra để chắc chắn rằng con không nuốt lưỡi nhưng hàm con bé nghiến chặt. Anh ấy cứ hỏi con có thở không, tôi thì chỉ biết trả lời 'em không biết'. Harper cứ nhắm chặt mắt lại, trong khi tôi đang cố giữ cho con tỉnh táo. Lúc đó, tôi rất hoảng loạn. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng chúng tôi sẽ mất con".

Vợ chồng chị Kirsti vội đưa Harper đến bệnh viện, may mắn là các bác sĩ đã lấy lại được nhịp tim và cứu sống đứa bé. Mặc dù đã được an toàn về tính mạng, nhưng bé gái vẫn phải nằm trong viện 1 đêm để các bác sĩ tiến hành xét nghiệm máu, điện tim đồ và xét nghiệm ghế xe ô tô.

Khi đã xác định Harper hoàn toàn khỏe mạnh và ghế ngồi ô tô của bé cũng hoàn toàn an toàn, các bác sĩ nói rằng nguyên nhân khiến đứa trẻ gặp nguy hiểm là do cha mẹ đã cho bé ngồi trong ghế ô tô hơn 1 giờ đồng hồ, dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng đến mức khi Harper được bế ra giường và nằm xuống, sự gia tăng oxy đột ngột khiến cơ thể bé gái bị sốc khiến con bị co giật.

Chị Kirsti choáng váng khi nghe lý do này. Bà mẹ 2 con chia sẻ: "Khi bác sĩ nói rằng do Harper ngồi trong ghế ô tô quá lâu dẫn đến bị thiếu oxy làm tôi rất ngạc nhiên. Chúng tôi chỉ nghe nói là không nên cho trẻ sơ sinh nằm trong ghế xe ô tô qua đêm vì nó gây ra tình trạng cong cột sống, chứ chúng tôi không biết về việc thiếu oxy khi cho trẻ nằm ở ghế ô tô hơn 1 giờ đồng hồ.

Thậm chí, khi con gái lớn Malena còn bé, chúng tôi đã lái xe 4 giờ đồng hồ để xuống thăm gia đình người thân ở Cornwall và chúng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào. Với lại, Harper là một cô bé khỏe mạnh sinh đủ tháng với cân nặng 3,7kg cơ mà. Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, vợ chồng tôi nghĩ có thể là các bác sĩ nói đúng. Chúng tôi đã không quá quan tâm đến vấn đề này, nên đã không tìm hiểu kỹ".

Và tôi cũng biết là thông tin này rất ít người biết. Đó là lý do vì sao chúng tôi chia sẻ câu chuyện của Harper để các cha mẹ khác cẩn thận hơn trong việc chăm sóc con của mình. Hãy theo dõi em bé của bạn. Nếu có gì không ổn, hãy đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức".

Lullaby Trust, một tổ chức từ thiện chuyên tài trợ cho nghiên cứu về cái chết của trẻ sơ sinh, đã thực hiện một nghiên cứu mô phỏng chuyển động để khám phá những ảnh hưởng tác động lên trẻ sơ sinh khi ngồi trên ghế xe ô tô trong một thời gian dài vào năm 2016.

Kết quả thu được là: "Chuyển động mô phỏng cho thấy khả năng khử oxy đáng kể về mặt lâm sàng. Đáng ngạc nhiên là điều này xảy ra ở cả trẻ sinh đủ tháng và sinh non". Nghĩa là khi trẻ sơ sinh ngồi trên ghế xe ô tô một thời gian dài thì khả năng hấp thụ oxy của trẻ sẽ kém.

Giám đốc điều hành của Lullaby Trust, ông Francine Bates nói: "Thông thường, người ta chỉ tập trung vào chất lượng ghế ngồi ô tô, dây đeo an toàn mà quên mất những rủi ro về sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến việc lái xe đường dài. Và thường những rủi ro này ít được đề cập trong các vụ mua bán".

Vì vậy, chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ rằng nên tránh đi du lịch bằng ô tô với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trong thời gian dài. Lý tưởng nhất là người lớn thứ hai nên ngồi ở phía sau xe cùng em bé và nên sử dụng gương để người lái xe có thể để mắt đến bé bất cứ lúc nào. Nếu thấy em bé thay đổi vị trí và ngã về phía trước, thì cha mẹ nên lập tức dừng xe lại và đưa con ra khỏi ghế xe", ông Francine khuyên.

Nguồn: Dailymail