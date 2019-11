"Thót tim" chứng kiến cảnh 2 đứa trẻ bị hất tung khỏi xe ô tô vì 1 việc nhiều cha mẹ quên làm

Ai cũng biết khi đi xe phải thắt dây an toàn nhưng không phải tất cả đều tuân thủ nghiêm chỉnh quy định này, nhất là khi có trẻ nhỏ trên xe. Lũ trẻ hiếu động thường sẽ chẳng thích bị ràng buộc cố định vào ghế, thế nên đôi khi cha mẹ tặc lưỡi bỏ qua mà không thắt dây an toàn cho con hoặc không nhắc con làm việc này.

Mới đây, ngày 15/11, trên mạng xã hội của Malaysia đã lan truyền một đoạn clip quay lại một cảnh tượng khiến người xem phải thót tim. Đó là vụ tai nạn ô tô xảy ra tại kilomet 155.4 trên đoạn đường cao tốc Nam Bắc gần Jawi (Malaysia). Điều đáng chú ý là cảnh 2 đứa trẻ bị hất tung ra khỏi xe trong vụ tai nạn.

Video ghi lại vụ tai nạn ô tô.

Xem clip, người ta thấy một chiếc xe Proton Waja màu đỏ đang đi trên đường đột nhiên mất kiểm soát và đâm vào một chiếc xe Honda City màu đen rồi đẩy cả hai xe đâm thẳng vào hàng rào chắn bên đường. Nhưng điều đáng sợ nhất trong vụ tai nạn này là hai đứa trẻ đã bị hất tung ra khỏi xe qua cửa sau khi vụ va chạm xảy ra. Người mẹ đã ngay lập tức nhảy khỏi xe để kiểm tra con của mình và cô đã thở phào nhẹ nhõm khi chúng không bị thương nặng.

Người mẹ tên là Norseha Abdullah (44 tuổi) kể rằng hôm đó cô đang trên đường chở các con đến công viên Lip Sin ở Bayan Lepas sau khi thăm người thân ở Jawi về. "Cậu con trai lớn Nurshakirah Mohd Hashim (21 tuổi) ngồi ngay bên cạnh ghế lái với tôi, trong khi hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau. Lúc đó, khi đang nói chuyện với con thứ hai thì tôi thấy một cái bóng màu đỏ băng qua trước đầu xe rồi va chạm vào xe tôi, sau đó cả hai xe lao vào rào chắn đường. Tại thời điểm đấy, tôi không nói được gì và cũng không thể suy nghĩ được gì". Cô bắt đầu hoảng loạn khi phát hiện ra 2 đứa con nhỏ của mình đã bị hất văng ra khỏi xe. May mắn là cả 2 bé chỉ bị xây xát chứ không bị thương nặng ở đâu, nhưng các bé đều hoảng loạn.

Theo điều tra của cảnh sát, ông Shafee Abd Samad – Giám đốc cảnh sát quận Seberang Perai Selatan cho biết nguyên nhân gây ra tai nạn là do chiếc Proton Waja được một người phụ nữ Trung Quốc điều khiển bị mất lái. Giả định ban đầu được đưa ra là do lốp xe bị nổ, nhưng các cảnh sát đã bác bỏ lý do này.

Vụ tai nạn xe ô tô này một lần nữa đã cảnh báo các bậc cha mẹ luôn nhắc nhở con phải thắt dây an toàn ngay khi bước chân lên ô tô để phòng tránh những sự cố bất ngờ như trong đoạn clip.

Cách thắt dây an toàn với tùng độ tuổi của trẻ:

- Đối với trường hợp bé dưới 2 tuổi cha mẹ nên chuẩn bị cho bé một chiếc ghế ngồi ô tô chuyên dụng phù hợp với chiều cao, cân nặng trẻ, giúp trẻ vừa thoải mái vừa đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe ô tô. Cha mẹ nên lắp ghế dạng nôi quay ngược về phía sau xe.

- Đối với bé trên 2 – 4 tuổi, cha mẹ cũng nên lựa chọn cho trẻ những loại ghế ngồi ô tô phù hợp với cân nặng của trẻ và lắp ghế quay về phía trước.

- Đối với trẻ từ 4 trở lên, bé đã có thể thắt dây an toàn dành của người lớn. Trong trường hợp bé còn thấp, cha mẹ có thể cho con ngồi ghế nâng. Khi thắt dây an toàn dành cho người lớn bạn nên thắt đúng cách để đảm bảo an toàn.

Cách thắt dây an toàn đúng cách là phần dây phải đặt trên đùi trên của trẻ, còn phần dây chéo đặt trên vai và ngực. Cha mẹ lưu ý không để phần dây chéo ở trên cổ của con. Với cách thắt này sẽ giúp trẻ không gặp nguy hiểm khi có bất cứ va chạm nào.

Nguồn: W.O.B, Hmetro