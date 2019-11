Chiếc ghế ngồi ô tô này có gì đặc biệt mà vợ chồng hoàng tử William đều chọn dùng cho cả 3 con của mình?

Vào lúc 11 sáng ngày 23 tháng 4 năm 2018, Nữ Công tước xứ Cambridge, Kate Middleton, đã hạ sinh em bé thứ ba - một bé trai. Trong khi những người theo dõi hoàng gia háo hức, lo lắng, hồi hộp chờ đợi xem Hoàng tử út được đặt tên là gì, thì các bà mẹ trên toàn thế giới lại để mắt đến mọi hành động của Kate sau khi sinh con thứ ba.

Câu hỏi được đặt ra khi gia đình hoàng gia chuẩn bị rời bệnh viện là: Kate Middleton sử dụng loại ghế ngồi ô tô nào cho Hoàng tử bé?

Khi Hoàng tử George chào đời năm 2013, cậu bé đã được Hoàng tử William mang ra khỏi bệnh viện trong chiếc nôi xách tay kiêm ghế ngồi xe ô tô trị giá 80 bảng Anh.

Hoàng tử George được cha mình là Hoàng tử William mang ra khỏi bệnh viện trong chiếc nôi xách tay, đồng thời là ghế ngồi xe ô tô trị giá 80 bảng Anh.

Chiếc ghế ngồi xe ô tô dành cho Hoàng tử George lúc đấy được giới truyền thông nghi vấn là Britax Baby-Safe Infant Carrier màu đen cổ điển. Vì Britax vẫn luôn tự hào là người đi đầu trong công nghệ an toàn và là sự lựa chọn của Hoàng gia trong việc vận chuyển trẻ sơ sinh. Và đặc biệt là mẫu ghế này đã giành giải thưởng Mẹ & Bé vào năm 2012 trong mục Best Buy do các cha mẹ bầu chọn.

Tiếp tục thể hiện sự tin tưởng đối với thương hiệu, cặp đôi hoàng gia lại chọn Britax là ghế ngồi ô tô dành cho Công chúa Charlotte để đưa cô bé về nhà hai năm sau đó.

Chiếc ghế Britax B-SAFE được lựa chọn là ghế ô tô dành cho công chúa Charlotte.

Mặc dù một số người suy đoán rằng Kate và Will đã sử dụng lại ghế cũ của con trai đầu, nhưng không, Công tước và Nữ Công tước đã chọn chiếc ghế Britax B-SAFE cho con gái của họ. Và sau khi được phiếu tín nhiệm của hoàng gia, người hâm mộ lại đổ xô đi mua chiếc ghế có tấm lót sang trọng giống như của Charlotte.

Còn em bé thứ 3 thì sao? Cũng giống như hai anh chị của mình, Hoàng tử bé được sinh ra tại Bệnh viện St. Mary ở London. Sự ra đời được công bố thông qua cả phương tiện truyền thông xã hội và một thông báo chính thức bên ngoài Cung điện Buckingham. Lần đầu tiên Hoàng tử bé ra mắt báo giới và người hâm mộ, người ta lại một lần nữa hào hứng khi Kate và William đã không làm mọi người thất vọng khi tiếp tục lựa chọn loại ghế dành cho trẻ sơ sinh của hãng Britax.

Hoàng tử út nằm ngủ ngon lành trên một chiếc nôi di động đồng thời là ghế ngồi ô tô của bé.

Vậy ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh của hãng Britax có gì đặc biệt mà được Kate và William ưu ái như vậy?

Ghế ngồi ô tô dành cho trẻ sơ sinh của hãng Britax cung cấp giải pháp du lịch an toàn cho bé từ khi mới sinh ra. Các em bé sẽ được bảo vệ bởi 5 điểm dây đai an toàn với phần đệm nằm sâu, mềm mại, hỗ trợ đầu giúp bé luôn an toàn và thoải mái. Bên cạnh đó, ghế ngồi ô tô Britax còn được làm từ khung thép chắc chắn và các thanh thép được tích hợp trong đế, tạo ra độ bền. Vỏ bọc ghế được làm từ vật liệu không thấm nước nhưng vẫn không gây nóng bí cho em bé, cha mẹ hoàn toàn yên tâm khi mang ghế đi trong trời mưa và tuyết.

Ghế ngồi ô tô dành cho trẻ sơ sinh của hãng Britax hỗ trợ đầu giúp bé luôn an toàn và thoải mái.

Đồng thời, nhà sản xuất Britax còn sử dụng công nghệ SafeCell hấp thụ lực va chạm - đó là tính năng giống như tổ ong màu đỏ nằm ngay dưới chân đế, ở phía sau ghế xe, nó giúp cho trẻ sơ sinh không bị đánh thức bởi sự rung chuyển.

Ngoài ra, chiếc ghế này còn có thể ráo rời và cha mẹ hoàn toàn có thể sử dụng nó như một chiếc nôi xách tay khi bạn đưa trẻ đi dạo phố hay đi mua sắm...

Chiếc ghế này còn có thể sử dụng như một chiếc nôi di động...

Ian Watson, Giám đốc điều hành châu Âu thương hiệu Britax nói rằng công ty của ông rất vui mừng vì gia đình hoàng gia Anh đã lựa chọn và sử dụng loại ghế ô tô dành cho trẻ sơ sinh của công ty để mang các Hoàng tử và Công chúa về nhà.

Ông nói: "Là một thương hiệu của Anh và là người đi đầu về du lịch an toàn cho trẻ em, chúng tôi rất vui mừng và vinh dự khi biết rằng các Hoàng tử và Công chúa xứ Cambridge có thể thực hiện hành trình đầu tiên của mình trên một trong những chiếc nôi di động đồng thời là ghế ngồi ô tô dành cho trẻ sơ sinh của chúng tôi. Chúng tôi gửi những lời chúc sức khỏe và hạnh phúc ấm áp nhất đến Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge cũng như đến những đứa con của họ".

Nhà sản xuất Britax nói rằng ghế ngồi ô tô của họ có thể sử dụng cho em bé nặng 13kg - trọng lượng bình thường của một đứa trẻ từ 12 đến 15 tháng tuổi.