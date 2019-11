Bé gái 8 tuổi ném em mới đẻ từ ban công tầng 5, nguyên nhân do bà hàng xóm cà khịa: "Cháu ra rìa rồi, vì mẹ đã có em trai"

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau câu chuyện bé gái 8 tuổi (giấu tên) nhẫn tâm ném em trai sơ sinh từ ban công tầng 5 xuống đất khiến đứa trẻ tử vong tại chỗ. Câu chuyện này sau khi được đăng tải khiến ai nấy đều vô cùng đau xót, và còn đau lòng hơn khi biết được nguyên nhân phía sau.



Cụ thể, vụ việc đau lòng trên xảy ra với gia đình chị Điền - một gia đình trung lưu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Vào khoảng hai tháng trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng chị Điền vô cùng vui mừng khi sinh được bé trai nặng gần 3kg. Kể từ ngày sinh thêm em bé, gia đình mẹ luôn đầu tắt mặt tối chăm con sơ sinh nên ít có thời gian chăm con lớn hơn. Mỗi ngày đi học về, cô bé thường thấy thấy tủi thân vì có cảm giác không ai quan tâm tới mình.

Chị Điền và cậu con trai 2 tháng tuổi. Ảnh: Zhierwang.

Vào một ngày khi sang nhà hàng xóm chơi, em vô tình nghe người hàng xóm nói một câu đùa: "Mẹ của cháu không thích cháu nữa đâu, mẹ cho ra rìa rồi vì mẹ đã có em trai. Cháu có buồn không?". Và chính người hàng xóm cũng không ngờ rằng câu nói này đã gây ra tai họa cho gia đình chị Điền.



Đứa trẻ không nói gì nhưng bắt đầu tin đó là lời nói thật bởi chính hàng ngày, bé luôn cảm thấy mẹ không còn yêu thương mình nữa. Vì quá ghen tức, cô bé 8 tuổi nghĩ rằng nếu em biến mất khỏi cuộc đời này thì mẹ sẽ yêu mình như ngày xưa.



Vài ngay sau cuộc nói chuyện với người hàng xóm, trong lúc chị Điền đang đi tắm có nhờ con gái trông em. Vừa vào nhà vệ sinh được một lúc thì nghe thấy tiếng con gái lớn đang đứng ở ban công khóc um tùm, hoảng hốt chạy ra thì thấy ở dưới tòa nhà là đứa trẻ sơ sinh đã bị ném từ tầng 5 xuống mặt đất. Người con gái lúc này nói trong nước mắt giàn giụa: "Mẹ có em rồi, mẹ không yêu con nữa nên con đã ném em xuống". Nghe xong câu nói này, người mẹ khóc ngất đi.

Bé gái 8 tuổi gây cái chết đau lòng cho em vì hiểu lầm lời nói đùa. Ảnh: Zhierwang.

Thực tế, câu chuyện trẻ nhỏ bị tổn thương do cha mẹ quên dành tình cảm cho bé sau khi có em là điều dễ xảy ra. Một số câu chuyện có thật cũng đã từng khiến cộng đồng mạng hốt hoảng như bé 3 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) bắt em trai ăn ốc vít vì người thân trêu "mẹ thích em trai hơn con đó"; bé gái 8 tuổi cho em trai vào bồn và xả đầy nước nóng, hậu quả đứa trẻ sơ sinh bị bỏng 66% chỉ vì câu nói "Cháu mà hư như thế này mẹ không yêu đâu, mẹ sẽ chỉ yêu em trai cháu mà thôi"; bé 7 tuổi tự tử bằng xăng do người hàng xóm nói rằng bé không phải là con do cha mẹ đẻ ra...



Đôi khi, người lớn chỉ nói đùa để tạo không khí vui vẻ mà không biết đã vô tình đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Những đứa trẻ không biết được động cơ của người lớn và những câu nói tưởng như vô hại có thể làm tổn thương tâm hồn vốn trong sáng, mong manh của trẻ và thậm chí khiến bé hành động sai lầm.



Ngay cả bố mẹ đôi khi cũng nói những lời vô tình như "Con nghịch thế, mẹ không yêu con nữa", hay "Con phải giữ yên lặng cho em ngủ chứ, sao con hư thế"... khiến trẻ cảm thấy bất an, cô đơn và tạo những cảm xúc tiêu cực. Để tránh bi kịch như của gia đình chị Điền, hãy luôn chăm sóc sức khỏe tinh thần của con. Hãy bảo vệ con khỏi những lời trêu đùa vô ý có thể làm tổn thương bé. Nếu thấy người ngoài đùa con như vậy, cần ngăn họ lại, đồng thời nói cho con hiểu "dì chỉ đùa con thôi".

Theo Sohu