Bé gái 15 tuổi làm giả giấy siêu âm có thai để níu kéo tình cảm với bạn trai

Ngày 27/12, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lò Văn Hùng (SN 1998, trú tại thôn 1, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, 15/3/2019, cháu T. (SN 2004, tên nạn nhân đã được thay đổi) được bố dẫn đến xin làm nhân viên phục vụ tại quán nhậu (trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột). Trong thời gian làm việc tại đây, cháu T. quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Lò Văn Hùng, là nhân viên phục vụ của quán.

Vào khoảng 4h ngày 21/4/2019, Hùng đi về phòng ngủ ở nhà kho quán nhậu (tại đường Trần Bình Trọng, TP. Buôn Ma Thuột) thì thấy cháu T. đang thức. Lúc này, Hùng đi lại nằm bên cạnh cháu T. ôm, hôn và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái này.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi đang làm việc tại quán nhậu, Hùng đưa cho cháu T. một hộp thuốc tránh thai và giục bé gái này uống. Thế nhưng, cháu T. không uống mà nhét vào túi quần rồi vứt bỏ. Đến tháng 5/2019, cháu T. nghỉ làm việc tại quán nhậu và suy nghĩ Hùng ít quan tâm đến mình.

Sau đó, cháu T. đến một tiệm photo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột làm giả 1 giấy siêu âm ghi nội dung cháu T. đã có thai. Với tờ giấy siêu âm giả này, cháu T. dùng điện thoại chụp gửi tin nhắn bằng hình ảnh qua mạng xã hội Facebook cho Hùng biết nhằm mục đích níu kéo tình cảm.

Tuy nhiên, sự việc đã bị bố cháu T. phát hiện nên đã làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột. Tại Cơ quan công an, bị can Hùng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.