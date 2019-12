Sáng 27/12, thông tin với PV, Đội CSGTTT phản ứng nhanh 113 CA quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT truy đuổi, lần theo dấu vết và ngăn chặn thành công chiếc xe đổ dầu mỡ ra đường.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng cảnh sát cho biết, phần lớn lượng dầu mỡ trên xe vẫn chảy xuống đường gây nguy hiểm.

"Nếu chiếc xe hung thần này không được khống chế kịp thời, không biết sẽ gây nguy hiểm cho bao người dân tham gia giao thông khác...", Trung tá Vũ Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGTTT phản ứng nhanh 113 CA quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.

Hàng chục người (chủ yếu là phụ nữ) đi đường bất ngờ bị ngã

Cụ thể; sáng cùng ngày, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát Đội CSGTTT phản ứng nhanh 113 CA quận Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức lực lượng phối hợp với Thanh tra giao thông Hà Đông, CSGT để ngăn chặn chiếc xe "hung thần", tránh gây thêm hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông.

Lần theo dấu vết, đến địa phận trước cửa Công ty Italian thuộc cụm Công nghiệp Thanh Oai (Hà Nội), lực lượng cảnh sát GTTT phản ứng nhanh 113 CA quận Hà Đông, Hà Nội và thanh tra giao thông đã ngăn chặn thành công chiếc xe.

Mỡ chảy ra một đoạn đường dài

Lực lượng chức năng đã truy đuổi kịp thời chiếc xe làm chảy dầu mỡ xuống đường

Hiện, cảnh sát làm rõ, chiếc xe container đầu kéo mang BKS: 15C – 15054, kéo theo rơ móc BKS: 15R-02506 của Công ty CPĐT xây dựng Vĩnh Khang (có địa chỉ tại Lê Thánh Tông , quận Ngô Quyền, Hải Phòng), do Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1983, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng) điều khiển.

Còn phụ xe cũng được xác định là Bùi Văn Tiến, SN 1975, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lái xe chở mỡ từ cung đường Cụm công nghiệp Thanh Oai đi Hưng Yên. Tuy nhiên, khi chiếc xe di chuyển đến qua Thiên Đường Bảo Sơn (gần Đại lộ Thăng Long, Hà Nội) thì phát hiện trong số những bọc mỡ trong xe bị bục nên đã quay lại, đi theo hướng Thiên Đường Bảo Sơn – Lê Trọng Tấn – Quang Trung (Hà Đông) – 21B – đến cụm Công nghiệp Thanh Oai.

Chiếc xe bị chặn lại

Khi bị giữ lại, chiếc xe vẫn còn chảy dầu, mỡ xuống đường

Người dân đã phải đặt biển cảnh báo

Thủ phạm làm nhiều người bị ngã

Mặc dù trên đường quay trở lại, các đối tượng biết lượng lớn dầu mỡ chảy xuống đường, khiến nhiều người dân tham gia giao thông bị ngã và người dân đã ra tín hiệu cho xe dừng lại, nhưng các đối tượng vẫn cho xe chạy với tốc độ cao.