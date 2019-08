Bắt thêm 4 đối tượng trong vụ quán phở Hòa Pasteur nổi tiếng bị "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM cho biết đã xác định và triệu tập 4 đối tượng tham gia tạt sơn và mắm tôm vào quán phở Hòa nằm ở đường Pasteur, quận 3, TP. HCM

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 3) để mở rộng điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Như vậy, phía Công an TP. HCM đã bắt tổng cộng 5 người liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Nhóm đối tượng tạt sơn, mắm tôm vào quán phở.

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 7/2019, quán phở Hòa nằm ở đường Pasteur, quận 3, TP. HCM 8 lần bị nhóm đối tượng lạ mặt "khủng bố" bằng mắm tôm, sơn... Trong những lần quán phở bị "khủng bố" thì phía chủ quán đã trình báo công an. Đồng thời, chủ quán cũng cung cấp những video hình ảnh của nhóm đối tượng lạ này.

Chủ quán phở Hòa cho hay, những đối tượng lạ mặt tìm đến đều hỏi về ông Tuấn (em rể của chủ quán phở Hòa). Nhóm người lạ nói rằng ông Tuấn nợ nần và không chịu trả. Phía gia đình chủ quán Phở giải thích không hay biết việc nợ nần của ông Tuấn và cũng không có liên can. Tuy nhiên, nhóm người lạ gây áp lực đòi chủ quán phở Hòa phải trả nợ…

Công an đã vào cuộc điều tra xác định việc quán phở Hòa bị "khủng bố" bằng tạt mắm tôm, sơn… xuất phát từ chuyện làm ăn, chiếm đoạt tiền bạc của ông Tuấn đối với một số người khác.

Công an đã khám xét nơi ở của ông Tuấn thu giữ nhiều giấy tờ, xe ô tô các loại. Công an xác định ông Tuấn có dấu hiệu là giả giấy tờ ô tô các loại để bán, cầm cố cho nhiều người. Hiện phía công an đang giám định làm rõ hành vi của ông này.