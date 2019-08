Vụ cụ ông người Nhật bị "chém" 2,9 triệu đồng cho 5 phút xích lô ở Sài Gòn: Công an sẽ mời nạn nhân cùng tài xế lên làm việc

Ngày 5/8, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, hiện đang phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc du khách Nhật Bản bị "chặt chém" 2,9 triệu đồng sau 5 phút đi xích lô từ khu chợ Bến Thành về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside (quận 1).

Theo Sở Du lịch TP.HCM, cần phải vào cuộc chấn chỉnh ngay vụ việc trên vì có thể sẽ làm ảnh hưởng lớn đến ngành Du lịch của thành phố.

Liên quan tới vụ việc trên, đại diện Công an quận 1 (TP.HCM) cũng thông tin, hiện đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành làm rõ.

Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an Quận 1 cho hay, hiện tại đơn vị chưa nhận được đơn trình báo của nạn nhân, mới nắm bắt được thông tin từ báo chí.

"Sau khi nắm thông tin, hiện công an quận đã chỉ đạo Công an phường Bến Nghé vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Sau khi nhận được chỉ đạo, Công an phường Bến Nghé đang liên hệ mời nạn nhân cùng người lái xe xích lô đến làm việc", Đại tá Châu nói.

Cụ Oki, nạn nhân được cho là bị xích lô "chặt chém" 2,9 triệu đồng.

Trước đó, ông Oki (sống ở Tokyo, Nhật Bản) từ Nhật sang TP.HCM cùng hai người cháu để đi du lịch và thăm con trai út của mình cùng con dâu sống tại đây.

Đến chiều 3/8, ông đi dạo trên đường ở khu vực trung tâm quận 1 (TP. HCM) một tài xế xích lô đẩy xe theo mời đi. Đi một đoạn tới gần chợ Bến Thành thì ông Oki đồng ý thuê người này chở về khách sạn Liberty Central Saigon Riverside trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1).

Ông Oki chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trên đường đi, ông Oki định sẽ đưa 500.000 đồng cho người lái xích lô để trả công và cảm ơn, tuy nhiên còn cách khách sạn một đoạn nữa thì ông đã bị thả xuống đường.

Sau đó, ông Oki lấy tờ 500.000 đồng trả thì người lái xích lô tỏ ý muốn đòi thêm, ông cũng đồng ý, nhưng chưa kịp lấy tiền ra thì người này thò tay vào bóp lấy hết 5 tờ 500.000 và 2 tờ 200.000 rồi bỏ đi.

Hiện đơn vị chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.