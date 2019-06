Khởi tố 3 kẻ đánh tàn bạo người phụ nữ đang nhặt rau trong nhà

Video: Nhóm côn đồ đánh đập dã man người phụ nữ đang nhặt rau

Chiều tối 17/6, Đại tá Trần Văn Xuân (Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, Công an huyện Thăng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Viết Tư (37 tuổi, thôn Bình Tịnh), Trần Công Cường (32 tuổi, thôn Tân An, cùng xã Bình Minh) và Lâm Văn Ngọc (37 tuổi, thôn Ngọc Sơn Đông, xã Bình Phục) về tội Cố ý gây thương tích.

Trong đó, Trần Viết Tư chính là kẻ cầm đầu trong vụ hành hung dã man bà Trương Thị Thoa (50 tuổi, trú thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh).

“Trong số 4 người xông vào nhà bà Thoa thì có 1 người không tham gia hành hung. Do đó, cơ quan chức năng chỉ khởi tố 3 đối tượng, bao gồm Tư, Cường và Ngọc”, Đại tá Xuân thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 14h ngày 3/6, trong lúc đang ngồi nhặt rau, bà Thoa thấy 4 người đàn ông xông vào nhà đòi nợ.

Bà Thoa bị hành hung ngay tại nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Lúc này, một người trong nhóm trên là Trần Viết Tư (chủ cơ sở vật liệu xây dựng ở Thăng Bình) yêu cầu bà Thoa trả số nợ 30 triệu đồng mua vật liệu.

Nghe xong, bà Thoa khẳng định mình đã trả xong xuôi nợ nần và có hóa đơn thanh toán.

Trong lúc lời qua tiếng lại, một người đàn ông trong nhóm đá thẳng vào mang tai, cổ bà Thoa khiến nạn nhân ngã nhào xuống đất.

Khi bà Thoa vùng dậy thì bị 3 người vây đánh và bứt 5 phân vàng 9999 trên tai của bà Thoa.

Theo kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa (huyện Thăng Bình), bà Thoa bị chấn thương sọ não kín.