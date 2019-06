Chiều 7/06, trên MXH xuất hiện đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy cảnh cự cãi dẫn tới ẩu đả giữa 1 người phụ nữ trung niên và nhóm gồm 4 thanh niên khiến nhiều người chú ý.

Clip: Người phụ nữ trung niên 1 mình đánh đuổi 4 giang hồ tới đòi nợ con trai.

Theo thông tin được chia sẻ trên MXH, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Được biết, con trai của người phụ nữ nói trên có vay nợ tín dụng đen 1 số tiền nhưng hiện không thể thanh toán nên bị nhóm 4 thanh niên tới nhà gây sức ép để đòi nợ.

Bức xúc vì bị nhóm giang hồ quấy quả, chửi bới, người phụ nữ cầm chiếc vòi nước trước nhà xịt vào nhóm này để xua đuổi. Tuy nhiên, không những không chịu rời đi, 1 thanh niên trong nhóm còn dùng viên gạch lớn, ném thẳng vào người phụ nữ này.

Người phụ nữ bị nhóm giang hồ đấm, đá và ném gạch vào người (Ảnh cắt từ clip).

Tiếp đó, khi người phụ nữ cầm viên gạch ném lại vào chiếc ô tô của nhóm đòi nợ thì bị 2 thanh niên lao tới đấm thẳng vào mặt và đạp vào người khiến bà ôm mặt đau đớn. Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn lao về phía nhóm côn đồ, dùng tất cả những gì vơ được để chống trả đến khi nhóm này bỏ lên xe, rời đi.

Sự chống trả mạnh mẽ của người phụ nữ khiến nhóm côn đồ đánh quay lên xe bỏ đi (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi được chia sẻ lên MXH, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, cảnh "con dại, cái mang" khiến người phụ nữ nhận không ít thương cảm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng người mẹ cần hành xử kiềm chế hơn, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.



"Khổ thân, con chơi bời mang nợ rồi để mẹ phải chịu thế này đây. Bác gái mạnh mẽ thực sự, nhưng mình nghĩ cần kiềm chế hơn, mọi việc đúng sai có pháp luật giải quyết. Chứ nhìn bác bị đánh thế kia chắc cũng đau lắm, nhóm kia lại đông, lỡ có chuyện gì thì khổ hơn nữa", Facebook H. T. bình luận.

Đồng quan điểm này, bạn X. Q. cũng cho rằng, người mẹ trong đoạn clip trong trường hợp này nên đóng chặt cửa và tìm sự trợ giúp từ phía công an nếu cần: "Cũng may mấy thanh niên kia cuối cùng cũng bỏ đi bởi sự quyết liệt từ người mẹ. Tuy nhiên, nếu gặp phải tình huống tương tự, mình nghĩ cần phải kiềm chế hơn. Đánh lại, rồi đập xe của người khác biết đâu lại phải tội hủy hoại tài sản... Tố nhất là đóng cửa gọi công an".

Đoạn clip hiện vẫn đang nhận nhiều chú ý trên MXH.