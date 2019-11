Bài phỏng vấn gây bão của Emma Watson trên Vogue về khái niệm phụ nữ độc thân "Self-Partnered": Tình yêu có phải là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc?

Ngày 11/11 hằng năm ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc thường được gọi là ngày Lễ độc thân - ngày dành tặng cho những con người vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Ngày này, nhiều nhãn hàng thường lựa chọn giảm giá với câu chuyện nói đùa rằng những người độc thân cần được an ủi tâm hồn.

Thế nhưng, độc thân thì đáng thương liệu có phải là suy nghĩ đúng ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, tờ Vogue đã trích dẫn bài phỏng vấn mới nhất của Emma Watson. Được biết, bài phỏng vấn này sẽ được đăng toàn bộ vào tháng 12 sắp tới.

Chỉ vài giờ sau khi bài báo được chia sẻ, trên mạng xã hội twitter đã nhanh chóng xuất hiện từ khóa: #Self-Partnered (Làm bạn với chính mình). Trong bài phỏng vấn của mình, Emma Watson nói: "Tôi chưa bao giờ tin vào câu nói 'Tôi là người độc thân vui vẻ'. Tôi tốn một khoảng thời gian dài để làm quen với việc đó, nhưng tôi rất hạnh phúc [khi vẫn độc thân]. Tôi gọi đó là tự làm bạn với chính mình".

Quan điểm của Emma Watson nhanh chóng tạo thành chủ đề bàn tán của nhiều tay viết tên tuổi.

Tờ The Guardian của Anh cũng có bài viết khá dài để phân tích về câu chuyện Độc thân và cách sống hiện tại của nhiều nghệ sĩ. Thế giới của nhiều đứa trẻ đều bắt đầu từ những câu chuyện cổ tích, trong đó chúng ta đều được kể lại rằng hoàng tử rồi sẽ gặp công chúa và họ sống mãi mãi hạnh phúc. Và trong các câu chuyện cổ tích chỉ có phù thủy hay kẻ xấu sẽ sống cô độc suốt đời.

Nhưng liệu rằng, tình yêu có phải là con đường duy nhất dẫn tới hạnh phúc? Emma Watson nói với Vogue rằng cô từng bị căng thẳng và lo lắng khi bước vào tuổi 30 mà chưa kết hôn và sinh con nhưng hiện giờ cô thật sự hạnh phúc. Và cô gọi đó là "làm bạn với chính mình".

Mới đây, Selena Gomez khi ra mắt 2 MV Lose You to Love Me và Look at Her Now đã nói về niềm vui mà cô ấy sở hữu với tư cách là một người phụ nữ độc thân. Trên Twitter, ca sĩ Ariana Grande đã gọi khoảng thời gian cô độc thân sau khi chia tay Pete Davidson là những tháng ngày tuyệt vời.

Trên thực tế, có rất nhiều định kiến tiêu cực về phụ nữ độc thân. Tuy nhiên, hãy nhìn cách Jennifer Aniston độc thân trong nhiều năm qua. Cô ấy nhiều lần xuất hiện trên trang bìa dù không có bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh. Thực tế là cô ấy vẫn xinh đẹp, thành công và có một cuộc sống đáng tuyệt vời. Jennifer Aniston không bao giờ cần sự thương hại của bất kỳ ai.