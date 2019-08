Bác sĩ vạch mặt những thói quen hàng ngày gây vô sinh ở người trẻ Việt, nhiều người biết nhưng chủ quan

Trong báo cáo "Cập nhật tiến độ mới trong điều trị vô sinh nam" của ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Ngoại - Tiết niệu và Nam học đưa ra trong Hội thảo kỷ niệm 7 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội: Theo thống kê, vô sinh do vợ chiếm khoảng 40%, do chồng chiếm 40%, khoảng 10% do cả 2 vợ chồng và 10% không tìm thấy nguyên nhân. Như vậy, tỷ lệ vô sinh ở cả nam và nữ là ngang nhau.



Trao đổi với PV, Ths.BS. Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản cho biết: "Quan niệm về hiếm muộn đó là 2 vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên trong vòng 1 năm vẫn chưa có em bé. Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, trong đó người trẻ mắc rất nhiều, biết hại nhưng vẫn tiếp tục làm do chủ quan".

Ths.BS. Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc bệnh viện kiêm trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Cụ thể, những thói quen xấu mà bác sĩ Hiền chỉ ra như sau: Thường xuyên sử dụng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, làm việc trong môi trường áp lực, căng thẳng, hay thức khuya… cũng đều ảnh hưởng đến đến khả năng sinh tinh, khả năng nuôi dưỡng tinh trùng, ảnh hưởng đến buồng trứng.



Ngoài ra, đã có những nghiên cứu dành cho những người làm trong lĩnh vực về công nghệ thông tin chỉ ra rằng sóng điện tử có thể gây ra tình trạng giảm sinh tinh. Hiện vẫn chưa có nghiên cứu chỉ ra việc đặt điện thoại, máy tính lên đùi có thể gây vô sinh như báo chí thường nói, tuy nhiên rõ ràng khi chúng ta sử dụng nhiều quá thì cũng không tốt cho cuộc sống của mình chứ không nói đến việc sinh sản.

Thêm một yếu tố nữa theo bác sĩ Lê Thị Thu Hiền có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản đó là sở thích quan hệ tình dục thô bạo: "Quan hệ vợ chồng là yếu tố xúc tác đem lại cái sự thăng hoa, hưng phấn để trứng và tinh trùng gặp nhau dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu quan hệ thô bạo, gây tổn thương cho bộ phận sinh dục người phụ nữ như rách cùng đồ hay sử dụng những tư thế bất thường làm cho phụ nữ đau, không thoải mái… đều có thể khiến tâm lý phụ nữ bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến qúa trình rụng trứng, quá trình sinh con… và từ đó gây vô sinh."



Vị trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản cũng cho biết để đảm bảo sức khỏe sinh sản được tốt, người trẻ Việt nên có một cuộc sống lành mạnh, không nên quan hệ tình dục bừa bãi kẻo gây ra viêm nhiễm. Không sử dụng các chất kích thích để giữ gìn sức khỏe, cần phải cân đối các chế độ sinh hoạt giữa làm việc và nghỉ ngơi, ngoài ra nên tránh ăn đồ quá nhiều dầu mỡ vì không có lợi cho cơ thể….

Dấu hiệu phụ nữ cần phải đi khám sớm để phòng tránh vô sinh

- Kinh nguyệt không đều, bẩm sinh không có kinh nguyệt, sinh ra có kinh 1 lần rồi mất, tự dưng mất kinh hoặc 3,4 tháng mới có kinh một lần, 1 tháng bị 2 lần….

- Những bệnh nhân có tiền sử trước đây đã từng phẫu thuật vùng kín.

- Ra khí hư bất thường có mùi, màu xanh hoặc vàng kèm theo mùi hôi khó chịu, ngứa rát…

- Quá 18 tuổi mà tuyến vú chưa phát triển thì có thể do thiếu nội tiết tố nữ estrogen. Sẽ gây nên cho buồng trứng phát triển kém và khả năng thụ thai trong trường hợp này rất khó.

Ngoài ra, cảm giác đau khi giao hợp hay đau vùng chậu có thể là dấu hiệu của khối xu xơ, viêm vùng chậu, tử cung gặp vấn đề… Đây cũng là những nguyên nhân vô sinh nữ cần phải điều trị kịp thời.