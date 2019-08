Cherry đang rẻ và có thể ngừa ung thư nhưng chị em mua ăn nhớ tránh 6 điều cấm kỵ này kẻo ngộ độc, thậm chí tử vong

Thời gian gần đây, có rất nhiều loại trái cây Mỹ được nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam với giá thấp như cherry, việt quất. Theo tìm hiểu, giá cherry Mỹ tại một số cửa hàng trái cây ở Hà Nội rẻ bằng gần một nửa so với thời điểm năm ngoái.

Nếu như các năm trước cherry Mỹ về Việt Nam có giá 400.000-600.000đ/kg thì nay được các cửa hàng nhập khẩu bán với giá 230.000-350.000đ/kg. Đáng chú ý, cherry đỏ giá thấp nhất còn 225.000đ/kg.

Với mức giá hợp lý như thế, rất nhiều chị em rủ nhau bắt lấy cơ hội này để mua cherry vể tẩm bổ cho chồng con. Tuy nhiên theo lương y Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), dù cherry có nhiều tác dụng cho sức khỏe, được ưa chuộng bởi vị ngon ngọt dễ ăn, giàu vitamin nhưng khi ăn cũng cần phải đúng cách kẻo gây ngộ độc.



Một số tác dụng đối với sức khỏe của quả cherry:

- Phòng ngừa ung thư: Trong quả cherry có chứa chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào và mô.

- Giàu Vitamin A: Cherry chứa lượng Vitamin A gấp 20 lần tquả Việt Quất hoặc dâu Tây. Ngoài ra, nó còn chứa beta-carotene-vitamin rất có lợi cho hệ miễn dịch, thị lực và da.

- Trị mất ngủ: Trong quả có chứa chất melatonin, một loại hormone có vai trò điều chỉnh quá trình thức - ngủ, giúp giải quyết tình trạng mất ngủ.

- Chống viêm vì trong quả cherry có chứa chất chống viêm sưng và giảm đau nên rất có lợi cho những vận động viên điền kinh, người tập chạy bị đau hoặc những người bị viêm khớp.



- Làm cho trái tim khỏe mạnh vì trong quả có chứa các chất có lợi cho tim mạch, chống nguy cơ mắc các bệnh về tim.

- Ngăn ngừa bệnh tiểu đường vì trong cherry chứa chất anthocyanidin có thể làm tăng insulin. Hoạt chất này có tác dụng chuyển hóa gluxit, gluco có trong máu nên dễ dàng giảm thiểu hữu hiệu các dấu hiệu gây ra bệnh tiểu đường.

Lưu ý quan trọng khi ăn cherry kẻo tổn hại sức khỏe

Dù cherry có nhiều tác dụng sức khỏe nhưng lương y Sáng cảnh báo có thể gây tổn hại cho người ăn nếu dùng sai cách.

1. Không được ăn hạt cherry



Hợp chất trên khi đi vào hệ tiêu hóa sẽ chuyển hóa thành xyanua hydrogen – loại chất kịch độc chỉ dùng trong công nghiệp, tuy nhiên nó cũng xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm như măng hay sắn. Chất này được hấp thụ nhanh vào cơ thể, ức chế rất nhanh, mạnh với hô hấp và có thể gây tử vong.



2. Không nên ăn quá nhiều cherry một lúc

Lương y Sáng khuyến cáo rằng bất cứ thực phẩm nào ăn quá nhiều cũng sẽ phá vỡ sự mất cân bằng trao đổi chất trong cơ thể và gây khó chịu.

3. Không được ăn cherry kèm quả dưa chuột



Quả cherry có chứa một lượng vitamin C cao, trong khi đó enzyme phân hủy có trong dưa chuột sẽ làm giảm vitamin C trong quả anh đào, ảnh hưởng đến sự hấp thụ vitamin C của cơ thể.

4. Không được ăn cherry kèm cà rốt

Trong khi cherry chứa rất nhiều vitamin C thì củ cà rốt lại chứa một chất ascorbate, sẽ làm giảm tác dụng của vitamin C đối với cơ thể con người. Không nên ăn kèm 2 loại thực phẩm này kẻo làm mất dinh dưỡng.

5. Không ăn cherry kèm gan động vật

Các vitamin C có trong cherry sẽ bị oxy hóa bởi các ion đồng và sắt trong gan của động vật. Do đó, việc kết hợp này sẽ làm mất giá trị dinh dưỡng quý báu của cherry.

6. Không nên để cherry quá lâu

Lương y Sáng cảnh báo người dùng nên nhớ thời gian bảo quản của quả cherry ngắn, không nên để dưới ánh nắng trực tiếp. Quả cherry chỉ nên ăn khoảng 3 ngày, bảo quản trong tủ lạnh và không nên rửa nước để tránh bị hỏng.