Bác sĩ nói về việc anh CSCĐ đưa tay cho người co giật cắn: Nghĩa cử đẹp nhưng cách làm sai, lỡ gãy răng còn nguy hiểm bội phần

Chuyên gia Paramedic Tony Coffey, Hiệp hội Cứu hộ Sydney và Học viện Cứu hộ bang New South Wales (Australia) hướng dẫn về các kiến thức xung quanh việc bị co giật toàn thân, trẻ em bị sốt co giật như sau:

1. Nguyên nhân gây co giật

- Do bệnh lý: Bệnh động kinh

- Do bị chấn thương, đầu bị va chạm mạnh trong lúc chơi thể thao, bị tai nạn giao thông, khiến các tín hiệu ở não về hoạt động bị truyền đi một cách sai lệch, gây co giật.

- Trẻ em (dưới 6 tuổi) có thể bị sốt co giật do nhiệt độ tăng quá nhanh và đột ngột nhưng cơ thể trẻ chưa điều chỉnh thân nhiệt kịp thì sẽ có phản ứng co giật.

2. Không làm những cách nguy hiểm

- Không cố gắng đè người co giật xuống.

- Không cố giữ tay chân, vì có thể gây gãy xương, tổn thương cơ của người co giật.

- Không tìm cách mở miệng người co giật ra sẽ có thể bị cắn.

- Không vắt chanh, cho khăn… vào miệng.

- Không chườm với khăn lạnh hay để trẻ ở nơi lạnh, vì nhiệt độ bên trong cơ thể mới đáng lo

- Khi co giật lưỡi thường bị co thụt nhẹ vào. Một khảo sát trên 106 trẻ bị co giật thì chỉ có 8 trẻ cắn lưỡi, nhưng chỉ là vùng viền hai bên lưỡi, không nguy hiểm.

3. Cách làm chính xác

- An toàn cho người co giật: bằng cách đỡ lấy đầu nạn nhân, hoặc đặt dưới đầu một chiếc gối để tránh đầu bị va chạm mạnh trong lúc co giật.

- Dọn dẹp không gian xung quanh: tránh điện, nước, vật sắc nhọn, đồ dùng có thể ngã đổ. Nới lỏng quần áo, dây chuyền, carvat…

- An toàn cho người xung quanh: Người đang co giật mất tri giác, đừng xáp vô rồi lỡ có bị đạp té lại trách người ta.



- Tuyệt đối không tác động lực đến nạn nhân.