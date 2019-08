Nam Định: Bé trai bị co giật khi ngồi trên khán đài xem đá bóng, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 phút, ngày 4/8, một bé trai khi đang ngồi theo dõi trận thi đấu bóng đá giữa hai đội Dược Nam Hà Nam Định và CLB Hoàng Anh Gia Lai ở khu vực khán đài B, SVĐ Thiên Trường, TP Nam Định, Nam Định thì bất ngờ có biểu hiện co giật.

Sau khi sự việc xảy ra mọi người có mặt trên khán đài đã nhanh chóng đưa bé trai xuống khu vực có lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ. Ngày sau đó hai đồng chí CSCĐ đã trực tiếp bế bé trai đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.

Trong khi bế bé trai một chiến sĩ đã chịu đau cho tay vào miệng cháu bé ngăn bé cắn vào lưỡi đồng thời nhanh chóng đưa CĐV nhí này đi cấp cứu kịp thời.

Liên quan đến sự việc trên, tối cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nam Định xác nhận vụ việc trên.

Một chiến sĩ CSCĐ để cháu bé cắn vào tay mình, ngăn không cho bé tự cắn lưỡi.

"Trong khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong sân Thiên Trường, một chiến sĩ thuộc đại đội CSCĐ, Công an tỉnh Nam Định bất ngờ thấy cháu bé trên khán đài có biểu hiện co giật đã đưa tay vào miệng để ngăn cho cháu cắn vào lưỡi sau đó chuyển nhanh tới trạm y tế của sân bóng để sơ cứu", vị lãnh đạo này thông tin.

Sau khi đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời, hai chiến sĩ đã quay trở lại tiếp tục công việc.