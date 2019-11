Bác sĩ nhận định Cao Dĩ Tường đột quỵ do thói quen làm việc tiêu cực mà nhiều dân công sở đang mắc phải

Đài truyền hình Chiết Giang xác nhận Cao Dĩ Tường đã qua đời khi quay hình chương trình "Đuổi theo tôi đi" tại Ninh Ba. Người hâm mộ và các nghệ sĩ đều bàng hoàng về thông tin này. Đài truyền hình cho biết nam diễn đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa nhưng vẫn không thể qua khỏi.

Thế giới đã bị sốc bởi cái chết bất ngờ của người mẫu và diễn viên người Canada gốc Đài Loan Cao Dĩ Tường. Điểm đáng chú ý là chương trình "Đuổi theo tôi đi" trở thành tâm điểm dư luận bởi nó hé lộ nguyên nhân gây ra cơn đột quỵ của Cao Dĩ Tường.

Theo Oriental Daily, nam diễn viên đang chạy được nửa đường trong khi quay vào khoảng 2h sáng thứ Tư (27/11) thì bất ngờ hét lên "Tôi không thể làm được!", trước khi ngã gục xuống đất. Được biết lúc đầu, mọi người nghĩ rằng đó là một phần của chương trình nhưng nhận ra có gì đó không ổn nên đội ngũ y tế đã nhanh chóng xông vào.

Báo cáo từ nhân viên y tế nói rằng tim anh đã ngừng đập nhưng bắt đầu lại vài phút sau đó, và Cao Dĩ Tường ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Thật không may, sau gần ba giờ chăm sóc y tế, họ không thể hồi sinh nam diễn viên 35 tuổi - BBC đưa tin.

Phía bệnh viện đồng thời cho rằng nguyên nhân cái chết là do đột tử tim. Cư dân mạng tự đặt câu hỏi, Cao Dĩ Tường nhìn bề ngoài trai tráng khỏe mạnh như vậy, thậm chí anh còn yêu thích thể thao, tại sao có thể chết vì lý do sức khỏe? Tuy nhiên, Fang Cheng-Chung, chủ tịch Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan đã suy đoán rằng cái chết đột ngột do tim của Cao Dĩ Tường có thể do làm việc quá sức và thức khuya.

Ông nói rằng làm việc quá sức và thức khuya gây ra rất nhiều stress cho cơ thể, điều này có thể dẫn đến một lượng hormone căng thẳng tăng lên gây ra huyết áp cao, co mạch và rối loạn nhịp tim. Thêm vào đó là thiếu ngủ trong một vài tuần hoặc vài tháng, điều này có thể lên đến đỉnh điểm trong một tình trạng tim mạch cấp tính mặc dù người đó thường xuyên tập thể dục và ăn một chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Báo cáo của Sohu tuyên bố rằng những người làm việc trong chương trình đều nhận định việc quay "Đuổi theo tôi đi" rất dữ dội và vất vả. Người tham gia thường sẽ cần làm việc từ 8h30 sáng đến nửa đêm 5h, 6h sáng. Họ sẽ cần phải thực hiện các hoạt động như chạy đêm và các hoạt động thể chất cường độ cao, dẫn tới căng cơ.

Đây không phải là lần đầu tiên Truyền hình Chiết Giang - kênh truyền hình chịu trách nhiệm về "Đuổi theo tôi đi", dính vào vụ bê bối. Trước đây, Zhang Jie, một ca sĩ nhạc pop Trung Quốc đã tham gia chương trình "Ace vs Ace" và anh bị bầm tím mặt do sự bất cẩn của công ty. Một lần khác, trợ lý lặn của Chen Xiaolong bị chết đuối trong chương trình thực tế lặn.

Bác sĩ Fang khuyên công chúng nên chăm sóc sức khỏe của họ bằng cách không làm việc trong nhiều giờ liên tục hoặc thức quá khuya. Ông nói rằng điều này đặc biệt phù hợp với những người có tiền sử bệnh tim tại nhà và khuyên họ nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Cái chết của Cao Dĩ Tường thật đau đớn, hi vọng rằng dân công sở sẽ nhìn nhận đây như bài học để cảnh tỉnh cho lối sống vô tổ chức của bản thân. Đừng vì tham công tiếc việc hay những thú vui ban đêm mà đánh mất sức khỏe của mình nhé!

Theo W.O.B