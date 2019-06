Bà Tân Vlog bất ngờ xuất hiện ở Hà Nội cùng hot mom Hằng Túi, trổ tài làm ly trà hoa quả khổng lồ

Không phải nói gì nhiều về bà Tân Vlog, thời gian gần đây người phụ nữ nhỏ nhắn quê Bắc Giang đã trở thành hiện tượng được cả triệu người "phát cuồng". Bằng những clip nấu đồ ăn như gà, trà sữa, hoa quả... món nào cũng siêu to khổng lồ, hoặc siêu cay siêu gì đó, cùng câu nói quen thuộc "Các cháu ơi...", bà Tân đã chiếm được cảm tình của đông đảo cư dân mạng, từ trẻ nhỏ cho đến các bậc phụ huynh.

Mấy hôm nay không thấy bà Tân ra clip nữa, các fan hâm mộ của bà cứ thấy thiếu vắng buồn buồn, thì bỗng dưng, chiều nay bà Tân lại xuất hiện tại một quán trà ở đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến bao người đổ xô đến xem.

Bà Tân Vlog xuất hiện trong livestream của hot mom Hằng Túi.

Bà vẫn mặc chiếc áo chấm bi đơn sơ quen thuộc, nụ cười chân quê bên cạnh món đồ uống siêu to của mình, ai nhìn thấy cũng nhận ra ngay lập tức.



Điều đặc biệt hơn là hot mom Hằng Túi cũng góp mặt bên cạnh bà Tân, làm thực khách thử món trà hoa quả siêu to khổng lồ do bà tự tay pha chế ngay tại quán. Bà mẹ nổi tiếng cũng livestream cho mọi người cùng gặp gỡ "thần tượng" chuyên chế biến các món siêu to khổng lồ. Những người may mắn có mặt ở gần đó đều ngạc nhiên vui mừng khi trông thấy bà Tân Vlog "bằng xương bằng thịt", liên tục gọi "Các cháu ơi" rất gần gũi, giản dị.

2 thần tượng đình đám MXH cùng nhau gặp gỡ fan hâm mộ.

Hằng Túi khen món trà của bà rất ngon, và tiết lộ thêm cả 4 nhóc tì Su Sóc Sữa Sam đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bà Tân Vlog. Đi cùng bà Tân còn có cả cậu con trai Hưng Vlog nổi tiếng, khiến không khí quán trà càng thêm vui vẻ sôi động.



Bên cạnh những lời khen và mong ước được gặp bà Tân Vlog, một số thành viên mạng lại lo lắng, không biết khi bà Tân "dấn thân" vào showbiz, đi chạy quảng cáo rồi PR cho các hàng quán thì có còn mộc mạc dễ thương như trên clip nữa hay không. Dù sao đó cũng là niềm vui của bà Tân, được gặp gỡ nhiều người hơn, đi khắp đó đây, cũng đúng với nguyện vọng của con trai bà, chắc mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bà Tân thôi!